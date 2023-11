3 principales actions technologiques à acheter en novembre

Le Nasdaq-100 L’indice a chuté d’environ 5 % depuis la mi-juillet, les vents macroéconomiques contraires ayant provoqué une baisse sur le marché technologique. Au cours des trois derniers mois, bon nombre des plus grands noms du secteur ont connu soit une baisse du cours de leurs actions, soit une croissance faible, voire nulle. Cependant, les défis récents expliquent pourquoi il est crucial d’avoir une vision à long terme lorsque l’on investit dans des actions technologiques.

Le secteur est dans un état d’innovation quasi constant et est connu pour récompenser les investisseurs patients avec des rendements substantiels. Par exemple, Pomme (NASDAQ : AAPL) et Microsoft (NASDAQ : MSFT) ont connu des baisses de stocks de 9 % et 2 %, respectivement, depuis juillet. Entre-temps, Amazonec’est (NASDAQ : AMZN) le titre a légèrement augmenté à 4%. Cependant, le graphique ci-dessous prouve que les actionnaires qui ont acheté il y a cinq ans sont toujours en hausse significative sur leurs investissements.

Apple, Microsoft et Amazon restent leaders sur leurs marchés respectifs et ont probablement beaucoup à offrir aux investisseurs à long terme. Une récente liquidation du secteur technologique pourrait être le moment idéal pour investir dans ces entreprises et en récolter les fruits pour les années à venir. Voici donc trois principales actions technologiques à acheter en novembre.

1. Pomme

Apple n’a pas eu la tâche facile cette année, car le ralentissement économique a entraîné une réduction des dépenses de consommation dans le secteur technologique. La publication des résultats de la société le 2 novembre représente son quatrième trimestre consécutif de baisse des revenus, avec des ventes nettes en baisse de 3 % d’une année sur l’autre pour l’exercice 2023. Les segments de produits d’Apple ont été particulièrement touchés, avec une baisse des revenus de l’iPhone de 2 % sur l’année et des ventes de Mac. plongeant de 27%.

Malgré ces baisses, le quatrième trimestre 2023 de la société a surperformé les attentes des analystes sur plusieurs fronts. Le bénéfice par action a atteint 1,46 $, dépassant les prévisions de 0,07 $. Pendant ce temps, les revenus du trimestre ont été légèrement supérieurs aux attentes. Le point positif pour Apple au cours de l’année dernière et du dernier trimestre a été celui des services, qui ont enregistré une croissance des revenus de 16 % au quatrième trimestre et de 9 % pour l’année.

Même si les défis n’ont pas été favorables aux actionnaires actuels, ils ont réduit le coût d’entrée pour les nouveaux. Pommes ratio cours/bénéfice a diminué de 11 % depuis juillet pour atteindre environ 28, ce qui signifie que ses actions offrent plus de valeur que toute autre société de cette liste. Apple reste l’un des plus grands noms de la technologie et a de grandes chances de se redresser à long terme, avec une activité de services en plein essor et une aventure croissante dans l’IA. Novembre est un excellent moment pour envisager d’ajouter des actions Apple à votre portefeuille.

2.Microsoft

Microsoft s’est imposé comme l’un des intelligence artificielle (IA) entreprises en 2023. Le géant de la technologie a sans doute plus de potentiel de revenus dans le secteur que presque toute autre organisation, et cela grâce à la domination de ses produits et à ses vastes ressources financières.

La société a été l’un des premiers investisseurs dans l’IA, investissant 1 milliard de dollars dans le développeur ChatGPT OpenAI en 2019. Microsoft a depuis augmenté ce chiffre de 10 milliards de dollars supplémentaires, atteignant une participation de 49 % dans la start-up. Le partenariat a permis à l’entreprise d’apporter des mises à niveau de l’IA à sa gamme de produits, notamment Word, Excel, Bing, Azure, etc.

La combinaison de la domination presque inégalée de Microsoft dans les logiciels de productivité avec la technologie OpenAI crée des opportunités de revenus infinies. En plus d’attirer de nouveaux clients cloud vers Azure, la société monétise ses offres d’IA sur Microsoft 365 et bénéficie ainsi d’une augmentation de ses revenus.

Au premier trimestre 2024 (terminé en septembre 2023), les revenus ont augmenté de près de 13 % sur un an, dépassant les estimations de Wall Street de 2 milliards de dollars. Cette croissance s’est accompagnée d’une augmentation de 13 % des revenus de productivité (qui incluent les revenus de Microsoft 365) et d’une augmentation de 19 % des ventes de cloud.

Microsoft est sur une trajectoire de croissance prometteuse et a beaucoup à gagner à mesure que le marché de l’IA se développe, ce qui en fait le moment idéal pour acheter ses actions avant qu’il ne soit trop tard.

3. Amazone

Amazon a fait un retour impressionnant cette année après que son titre ait plongé de 50 % en 2022, accablé par des vents contraires macroéconomiques. Les actions de la société ont grimpé de 65 % depuis le 1er janvier, devenant ainsi l’une des rares sociétés technologiques à maintenir Wall Street constamment haussière au cours des derniers mois. Amazon a rallié les investisseurs avec une croissance significative de ses segments de commerce électronique et une expansion prometteuse dans l’IA.

Au troisième trimestre 2023, les revenus ont augmenté de près de 13 % sur un an, dépassant les attentes de 1,5 milliard de dollars. Cette croissance est principalement due à l’amélioration des segments de vente au détail d’Amazon, sa division nord-américaine ayant enregistré une augmentation de 11 % de son chiffre d’affaires et des ventes internationales en hausse de 16 %.

Outre la croissance du commerce électronique, Amazon utilise sa part de marché leader dans le cloud computing pour se tailler une position lucrative dans l’IA. L’entreprise étend rapidement ses outils d’IA sur AWS, profitant de la demande croissante pour de tels services.

Amazon est de retour sur le chemin de la croissance, avec de solides perspectives à long terme dans le commerce électronique et l’IA. Dans le même temps, l’objectif de cours moyen sur 12 mois de 172 $ de la société prévoit une croissance des actions de 24 % et indique qu’elle a encore beaucoup à offrir aux nouveaux investisseurs. Amazon est une valeur technologique de premier plan en novembre et semble trop belle pour la laisser passer.

