3 prétendants commerciaux de Jaylen Brown et 1 équipe qui devrait l’éviter

Après une performance épouvantable lors de la finale de la Conférence Est, les Celtics doivent répondre pour décider quoi faire avec Jaylen Brown. Cela pourrait signifier l’échanger.

L’ancien troisième choix au total lors du repêchage de la NBA 2016 a finalement été à la hauteur de son potentiel. Cette saison, Jaylen Brown a récolté en moyenne 26,6 points, 6,9 rebonds, 3,5 passes décisives sur 49% du sol, 34% sur 3 et 75% sur la ligne des lancers francs. Tous, sauf le tir à 3 points, étaient des sommets en carrière pour Brown.

Cela a abouti à la sélection de Brown dans la deuxième équipe All-NBA, ce qui signifie qu’il a connu l’une des quatre meilleures saisons de tous les gardes de la ligue. Être sélectionné dans l’équipe All-NBA rend Brown éligible pour une prolongation de 295 millions de dollars sur cinq ans cette intersaison.

Il semblait que Brown allait se voir offrir cette prolongation jusqu’à sa performance en finale de la Conférence Est. Il a récolté en moyenne 19 points, 6,1 rebonds, 3,4 passes décisives en 42/16/67. Dans le match 7 à domicile, Brown a récolté 19 points sur 8 sur 23 sur le terrain, 1 sur 9 sur trois, avec 8 revirements. Après avoir échoué en séries éliminatoires pendant des années, les Celtics doivent au moins envisager de l’échanger cette intersaison.

Des prétendants commerciaux potentiels pour Jaylen Brown : 3. Washington Wizards

À l’approche de cette intersaison, les Wizards de Washington ont également beaucoup de questions à se poser. Bradley Beal a un énorme contrat et ils ont deux joueurs clés entrant en agence libre à Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma.

Pour le talent que les Wizards ont sur leur liste, ils ont eu une saison très médiocre en remportant 35 matchs. Ils doivent décider s’ils veulent ou non garder Porzingis, Kuzma et Beal cette intersaison.

Avec Jaylen Brown sur le marché du commerce, c’est peut-être leur opportunité d’appuyer sur le bouton de rembobinage. Afin d’échanger contre Brown, les Wizards devraient abandonner Bradley Beal dans le commerce, mais cela permettrait à Brown d’entrer en tant que gars.

Brown a été dans l’un des plus grands marchés et des plus grands projecteurs de la NBA depuis son entrée dans la ligue. Aller chez les sorciers le placerait dans un marché beaucoup plus petit et un projecteur qui pourrait lui être bénéfique. L’un des plus gros problèmes qui a troublé Brown à Boston est le conflit entre lui et Jayson Tatum. Si Brown devait être à Washington, il n’y a pas de débat sur qui est le meilleur joueur.

Quant aux Celtics, obtenir quelqu’un comme Bradley Beal serait juste un bon changement de décor et il n’y aurait pas de conflit sur qui est le meilleur joueur. Avec le style de jeu de Bradley Beal, il pourrait se nourrir de Jayson Tatum beaucoup plus facilement que Brown.