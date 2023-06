3 prétendants Chris Paul pourraient aider à remporter un titre

Douze fois All-Star Chris Paul pourrait être annulé par les Phoenix Suns, mais il cherche à aider une équipe à gagner. Voici les prétendants qui pourraient bénéficier de son ajout.

Apparemment, le meneur vedette Chris Paul pourrait être renoncé par les Phoenix Suns dans la semaine ou les deux prochaines. Paul est 12 fois all-star, cinq fois champion de l’assistance, 11 fois membre All-NBA et neuf fois joueur All-Defensive. Malgré tout ce qu’il a accompli, il a continué d’échouer en séries éliminatoires.

La seule chose qui manque à l’héritage de Paul est un championnat. Lui et les Suns menaient 2-0 contre les Bucks lors de la finale NBA 2021 mais, à la manière classique de Chris Paul, les Bucks ont remporté quatre victoires consécutives.

Alors que Chris Paul entame sa 19e saison à 38 ans, on se demande combien il lui reste dans le réservoir. Non seulement son âge est une préoccupation, mais son historique de blessures est également une préoccupation majeure. Mais, dans la bonne situation, Paul peut se retrouver en compétition tard dans les séries éliminatoires pour son titre NBA tant recherché.

3 prétendants qui pourraient utiliser Chris Paul : 3. Miami Heat

Alors que les Miami Heat se retrouvent actuellement en compétition pour un championnat, ils sont l’une des rares équipes qui pourraient parfaitement convenir à Chris Paul. L’une des raisons est la culture que Pat Riley a créée, mais ils ont également fait quelque chose de similaire avec le garde Kyle Lowry.

Après la saison NBA 2021, Kyle Lowry avait besoin de changement de décor, car son âge et ses blessures le rattrapaient. Il est allé au Heat et s’est bien installé car son rôle n’exigeait pas autant de lui.

À ce jour et à l’âge, Chris Paul ne peut pas jouer comme le premier Chris Paul tous les soirs et ne devrait pas non plus lui être demandé. Si Paul devait aller au Heat, ils trouveraient le rôle parfait pour lui comme ils l’ont fait avec des joueurs comme Lowry, Caleb Martin, Max Strus, Gabe Vincent et Duncan Robinson.

Le plus grand attribut que Paul apporterait au Heat est sa capacité à jouer. Le meilleur assistant du Heat en saison régulière et en séries éliminatoires est Jimmy Butler. Assumer la responsabilité d’être le meilleur buteur et meneur de jeu est une tâche fatigante et dans certains matchs, Butler se heurte à un mur et ne se présente pas. L’ajout de Paul enlèvera une partie de la responsabilité du meneur de jeu à Butler et il pourrait concentrer plus d’énergie sur d’autres aspects du jeu.

Le Heat pourrait certainement gagner un championnat en ajoutant Chris Paul à sa liste.