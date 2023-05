3 prétendants agents libres qui pourraient donner à Lonnie Walker un rôle plus important

Lonnie Walker était le héros du match 4 pour les Lakers. Comment une séquence torride de tir à l’embrayage va-t-elle changer sa future agence libre?

Les 15 points de Lonnie Walker au quatrième quart ont fait la différence pour les Lakers dans le match 4, aidant à faire un retour qui leur a assuré une avance de 3-1 dans la série. Ce fut une explosion surprenante de la part d’un joueur qui n’a vu que 15 minutes de temps de jeu au premier tour et n’a pas joué du tout lors du match 1 contre les Warriors.

Walker a signé un contrat d’un an avec les Lakers cette intersaison, trouvant un intérêt modéré après avoir quitté les San Antonio Spurs. Selon la plupart des mesures, il a connu une saison solide – avec une moyenne de 11,7 points, 1,9 rebonds et 1,1 passes décisives par match, tirant à 36,5% au-delà de l’arc et affichant un pourcentage de buts sur le terrain effectif élevé en carrière.

Mais les Lakers ne pensaient clairement pas qu’il était la réponse et ont radicalement refait leurs rotations d’ailes et de zone arrière à la date limite des échanges. La minute de Walker a chuté de façon spectaculaire après cela et, malgré l’héroïsme des séries éliminatoires, il semble peu probable qu’il revienne compte tenu de l’argent que les Lakers pourraient avoir à engager pour D’Angelo Russell, Rui Hachimura et Austin Reaves. Pourtant, le match 4 a contribué à rehausser son profil et il y a plus que quelques équipes qui pourraient parier sur une aile athlétique de 24 ans avec un score à la hausse.

Rumeurs NBA : Quelles équipes pourraient être les plus intéressées par Lonnie Walker en agence libre ?

3. Cavaliers de Cleveland

Le manque de tireurs et de créateurs complémentaires des Cavaliers a été dramatiquement exposé par les Knicks au premier tour des séries éliminatoires et ils devront y remédier avec plus d’un ajout cette intersaison. Les Cavs seraient intéressés à re-signer Caris LeVert, mais même s’ils le font, Walker pourrait valoir le coup d’œil en tant qu’aile supplémentaire sur le banc. Ce n’est pas un grand défenseur et ils pourraient préférer un joueur avec un palmarès plus fiable en tant que tireur extérieur. Mais les capacités de coupe et d’auto-création de Walker seraient des ajouts bienvenus et, à un coût raisonnable, il pourrait être un bon plan B pour LeVert ou qui que ce soit d’autre que les Cavs débarquent en tant que plan A.