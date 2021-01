3 prédictions sur la politique de la santé maintenant que les démocrates ont pris le contrôle du Sénat

Le président élu Joe Biden fait campagne pour le second tour du Sénat de Géorgie à Atlanta, Géorgie, le 4 janvier | Demetrius Freeman / The Washington Post via Getty Images

Comment les victoires démocrates en Géorgie affectent les chances de 3 propositions de politique de santé.

Les démocrates ont pris le contrôle du Sénat et, tout à coup, les possibilités d’une politique de soins de santé semblent un peu plus larges qu’elles ne l’étaient avant le second tour des élections en Géorgie.

Leur majorité au Sénat sera aussi mince que possible, et leur marge d’erreur à la Chambre est également assez faible. Il ne sera donc pas facile de faire quoi que ce soit. Mais il semble probable que la Maison Blanche de Biden et un Congrès démocrate tenteront de légiférer pour étendre la couverture sanitaire.

En ce qui concerne le programme de santé des démocrates si le parti contrôlait pleinement le Congrès et la Maison Blanche, un haut responsable du parti a déclaré aux journalistes cet automne: «Si nous ne profitons pas pleinement de ce moment, nous allons faire une énorme erreur.

La question est de savoir jusqu’où ils iront. Une longue section de soins de santé fera probablement partie de tout nouveau projet de loi de secours et de rétablissement de Covid-19. Mais est-ce que ce sera la fin, ou les démocrates veulent-ils essayer de faire adopter un autre plan de soins de santé par le biais d’un rapprochement budgétaire? Compte tenu des règles du Sénat, ce processus est probablement leur meilleure chance d’adopter un projet de loi majeur.

En me inspirant de mes collègues Future Perfect et de leurs 21 prévisions pour 2021, j’ai pensé exposer certaines de mes attentes pour les deux prochaines années de politique de santé. Ces projections sont basées sur mes propres rapports, mais elles ne sont pas censées être définitives – et rien n’est garanti à 100%. Cela ressemble plus à une liste de problèmes que je vais surveiller.

Les démocrates élargiront l’éligibilité aux subventions Obamacare: 85% de chances

Les démocrates pourraient tenter de prendre deux bouchées à la pomme des soins de santé: d’abord dans le cadre d’un projet de loi de secours Covid-19, et deuxièmement dans un paquet de réconciliation budgétaire qui peut être adopté à la simple majorité. Je pense qu’il y a de fortes chances que les deux tentatives aboutissent à des dispositions élargissant l’admissibilité aux subventions fiscales d’assurance.

La loi HEROES de 2,4 billions de dollars adoptée par la Chambre, un point de départ probable pour les négociations Covid-19 entre la Chambre et le Sénat, aurait rendu toute personne actuellement sous assurance-chômage admissible à des crédits d’impôt sur les primes. Cela aiderait les personnes qui ont perdu leur couverture parrainée par leur employeur à se payer un nouveau régime de soins de santé. Une telle disposition fera probablement partie de tout projet de loi Covid-19 proposé par le Congrès.

Un projet de loi de réconciliation pourrait rendre ce changement permanent et universel. Au printemps 2020, les démocrates du Sénat ont publié une liste de leurs priorités en matière de soins de santé en réponse à Covid-19. Au sommet se trouvait un plan visant à relever le seuil actuel des subventions Obamacare, qui se situe à 400 pour cent du niveau de pauvreté fédéral.

En vertu de la loi actuelle, toute personne dont le revenu annuel dépasse ce seuil, qui est d’environ 51 000 $ pour une personne ou 87 000 $ pour une famille de trois personnes, n’a droit à aucune aide. Les démocrates ont introduit des plans pour élargir l’éligibilité, soit en doublant le plafond de revenu à 800% du niveau de pauvreté fédéral (comme dans ce projet de loi de la sénatrice Jeanne Shaheen) ou en l’éliminant entièrement afin que personne ne paie plus qu’un pourcentage fixe de son revenu. sur l’assurance maladie (comme l’a proposé le président élu Joe Biden). Les démocrates pourraient également essayer de rendre les personnes à faible revenu dans les États qui n’ont pas étendu Medicaid éligibles à des crédits d’impôt pour acheter une couverture privée.

Les personnes écrasées sous Obamacare sont celles qui ne sont pas éligibles à l’aide financière de la loi. L’élargissement de l’admissibilité pourrait assurer jusqu’à 4 millions de personnes, et il semble que le strict minimum que les démocrates voudraient faire sur les soins de santé avec leur nouveau pouvoir.

L’option publique ne fera pas partie d’un projet de loi démocratique sur les soins de santé: 75% de chances

Tout comme le débat de 2009 sur Obamacare, un nouveau régime d’assurance gouvernemental serait probablement la proposition la plus controversée si les démocrates essayaient d’approuver un projet de loi majeur sur les soins de santé. Biden a adopté l’option publique dans sa campagne, mais l’adopter ne sera pas facile – en fait, je pense qu’il est plus probable qu’improbable que cela ne se produise pas.

Un problème pour une option publique est le rapprochement budgétaire. À moins que les démocrates ne soient disposés à éliminer l’obstruction législative de 60 voix, ils devront utiliser cet outil procédural spécial pour adopter un projet de loi avec seulement 51 voix.

Mais le rapprochement budgétaire s’accompagne de limites sur les dispositions qui peuvent être incluses, ciblées étroitement sur les dépenses fédérales, et la création de ce nouveau programme peut ne pas être admissible. Capital Alpha, un groupe d’analyse de la politique de santé, pense qu’il n’y a «pratiquement aucune chance» qu’une option publique comme celle proposée par Biden pendant sa campagne soit adoptée parce qu’elle ne satisfait probablement pas aux règles de réconciliation.

Les progressistes pousseront les dirigeants démocrates à être aussi agressifs que possible dans la poursuite d’une option publique, y compris dans la manière dont ils gèrent ces limites procédurales. Mais les démocrates du Sénat modérés qui dicteront en fin de compte à quoi ressemblera le paquet final ont semblé ambivalents quant à l’option publique, et les démocrates craignent que le parti ne soit entraîné dans une bataille désordonnée pour les soins de santé.

Le soutien à une option publique serait substantiel – environ 70% des Américains disent qu’ils y sont favorables, selon les sondages – mais l’opposition aussi. L’industrie des soins de santé se mobilisera sûrement contre le plan si les démocrates veulent sérieusement le poursuivre.

Je soupçonne que, soit parce que les modérés l’excluent d’emblée, soit parce que les dirigeants démocrates rechignent à un débat prolongé sur les soins de santé, la politique enlèvera la politique de la table.

Les démocrates approuveront les négociations de Medicare pour les médicaments sur ordonnance: 55% de chances

Les démocrates ont fait campagne pendant plusieurs cycles électoraux maintenant sur la promesse de donner à Medicare plus de pouvoir pour négocier les prix des médicaments avec les sociétés pharmaceutiques. Cette promesse faisait partie du projet de loi sur le prix des médicaments que les démocrates de la Chambre ont adopté lors du dernier Congrès, un plan qui devait réduire les dépenses fédérales de 456 milliards de dollars sur 10 ans.

Les économies sont la raison pour laquelle la politique pourrait être utile pour les démocrates dans l’élaboration d’un plan de réconciliation budgétaire. Les démocrates devront inclure des dispositions qui permettront au gouvernement d’économiser de l’argent pour aider à payer les nouvelles dispositions qui coûtent de l’argent, comme l’élargissement de l’admissibilité aux subventions fiscales.

«Nous croyons depuis longtemps que l’industrie pharmaceutique est confrontée au plus grand risque de réformes des prix des médicaments en conjonction avec les efforts des démocrates pour étendre la couverture», a écrit Capital Alpha dans une analyse récente.

Ces deux incitations – tenir une promesse électorale et trouver des compensations – pourraient aider à surmonter ce qui serait sûrement une opposition farouche de l’industrie.

Mais la politique du prix des médicaments a changé pendant la pandémie de Covid-19, c’est pourquoi je pense qu’il n’y a qu’une chance légèrement meilleure que même que le Congrès approuve les négociations sur Medicare. Pharma a livré les vaccins Covid-19 en un temps record, améliorant ainsi les relations de l’industrie avec le public. Ceci, à son tour, a abaissé les attentes des experts quant à l’agressivité des démocrates sur les prix des médicaments.

« Je pense que maintenant vous n’avez pas toutes ces histoires sur l’insuline et EpiPen, plus vous avez des histoires positives sur les vaccins et autres médicaments », m’a dit Walid Gellad, directeur du Center for Pharmaceutical Policy and Prescribing à l’Université de Pittsburgh. Décembre. «Vous n’avez pas un environnement aussi fertile pour des mesures antidrogue plus extrêmes.»

Ainsi, mon sentiment que les chances pour les négociations Medicare sont plus proches de 50/50.