3 prédictions audacieuses pour le QB des Seahawks Geno Smith contre les Dolphins

Le quarterback titulaire des Seahawks de Seattle, Geno Smith, s’épanouit sous la tutelle du nouveau coordinateur offensif Ryan Grubb. Smith a complété 33 passes pour 327 yards et un touchdown lors d’une victoire en prolongation de la semaine 2 contre les New England Patriots. Dimanche, il affrontera une défense des Dolphins de Miami qui est cinquième meilleure en termes de yards de passe par match, n’autorisant que 139 yards aériens par semaine.

Nous avons compilé trois prédictions audacieuses pour Smith au cours de la semaine 3.

Geno Smith ne commet pas de turnover

Smith a fait un excellent travail en protégeant le ballon contre les Patriots après avoir lancé une interception contre les Broncos de Denver lors de la semaine 1. Les Dolphins, privés de Tua Tagovailoa, tenteront de forcer un turnover. Ils ont été médiocres dans ce domaine jusqu’à présent, avec zéro interception et un fumble. Smith devrait jouer son deuxième match consécutif sans turnover.

Geno Smith se précipite pour un touchdown

Smith a couru pour 30 yards et un touchdown contre les Broncos, mais a été limité à huit yards et à aucun touchdown contre New England. Si Smith court pour un touchdown dimanche, il établira déjà un record en carrière de touchdowns au sol pour son passage chez les Seahawks avec deux.

Geno Smith lance pour plus de 250 yards

Smith a lancé pour 327 yards lors de la semaine 2, son sixième total le plus élevé en un seul match depuis qu’il a été nommé quart-arrière partant de Seattle en 2022. Son total contre les Broncos était beaucoup plus piétonnier, 171. Attendez-vous à ce que Smith continue sa forme exceptionnelle en lançant pour 250 yards ou plus contre une défense secondaire des Dolphins au nez dur.