3 policiers kosovars blessés lors de l’arrestation d’un organisateur présumé de manifestations serbes

Trois policiers du Kosovo ont été blessés lors de l’arrestation d’un organisateur présumé de manifestations serbes dans le nord du pays, dont une au cours de laquelle 30 casques bleus dirigés par l’Otan ont été blessés, a déclaré mardi le ministre de l’Intérieur du pays.

Le ministre de l’Intérieur Xhelal Svecla a déclaré que l’un des chefs de la protection civile, une organisation opérant dans les zones à majorité serbe du nord du Kosovo, a été arrêté dans la ville de Mitrovica. Le gouvernement kosovar a accusé le groupe de se livrer à des activités criminelles qui « pendant des années ont terrorisé nos citoyens ».

Le ministre a identifié la personne arrêtée comme étant Milun Milenkovic-Llune. Après son arrestation, un petit groupe de Serbes rassemblés à Mitrovica a lancé des objets sur la police, selon les médias kosovars.

Petar Petkovic, directeur du Bureau du gouvernement serbe pour le Kosovo-Metohija, a dénoncé l’arrestation d' »un combattant de premier plan pour les intérêts nationaux serbes et les droits des Serbes » alors qu’il était « entouré de huit véhicules blindés de la police du Kosovo ».

En mai, des Serbes de souche ont affronté la police du Kosovo, puis des membres des missions internationales de maintien de la paix de la Force internationale du Kosovo dans la ville de Zvecan, dans le nord du Kosovo. Trente soldats et plus de 50 Serbes ont été blessés.

L’OTAN, qui maintient une force de maintien de la paix au Kosovo depuis la fin de la guerre entre la Serbie et les séparatistes kosovars en 1999, a envoyé 700 soldats supplémentaires après l’incident de mai.

Les affrontements sont nés d’une confrontation antérieure après que des candidats albanais de souche déclarés vainqueurs des élections locales dans le nord du Kosovo sont entrés dans des bâtiments municipaux pour prendre leurs fonctions et ont été bloqués par des Serbes. Les Serbes de souche ont massivement boycotté les votes.

Les troubles ont fait craindre une reprise des conflits sanglants de la région.

L’Union européenne a demandé au Kosovo de retirer ses forces de police spéciales du nord du Kosovo, où vit la majeure partie de la minorité ethnique serbe de la nation des Balkans, et de répéter les élections municipales là-bas.

Le Premier ministre kosovar Albin Kurti a envoyé une lettre mardi au chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, disant que son gouvernement réduirait le nombre des forces de police spéciales et organiserait de nouvelles élections dans quatre municipalités une fois que les groupes criminels présumés dirigés par les Serbes quitteraient le pays. ou ont été poursuivis.

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies, Belgrade refusant de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008. La violence près de leur frontière commune a suscité la crainte d’une reprise de la guerre de 1998-99 au Kosovo, qui a fait plus de 10 000 morts et entraîné la mission de maintien de la paix de la KFOR.

Le Kosovo et la Serbie sont parvenus cette année à un accord facilité par l’UE sur la normalisation des relations. Un plan de mise en œuvre en 11 points reste au centre des pourparlers médiatisés par les émissaires de Washington et de Bruxelles.

Kurti a déclaré qu’il serait prêt à rencontrer le président serbe Aleksandar Vucic cette semaine pour poursuivre le dialogue.