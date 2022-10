3 policiers et un civil blessés dans une fusillade à Philadelphie

PHILADELPHIE (AP) – Trois policiers de Philadelphie ont été blessés par balle tôt mercredi lorsqu’une équipe du SWAT a tenté de signifier un mandat dans une maison de la ville, ont annoncé les autorités.

La fusillade s’est produite vers 6 h 30, ont indiqué les autorités.

Un officier a reçu une balle dans la hanche, un autre a été blessé à la jambe et le troisième a été touché à la poitrine. Tous les trois ont été emmenés à l’hôpital et ont été répertoriés comme stables, mais leurs noms et autres informations à leur sujet n’ont pas été divulgués.

Un civil a également été blessé dans l’incident. L’état de la personne n’a pas été révélé et il n’était pas immédiatement clair si elle était impliquée dans la fusillade.

On ne savait pas combien de personnes se trouvaient dans la maison à ce moment-là ni combien de tireurs étaient impliqués. Les reportages des chaînes de télévision ont montré qu’au moins une personne avait été emmenée des lieux menottée, tandis que deux enfants avaient été retirés en toute sécurité de la maison par des agents.

The Associated Press