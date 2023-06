3 policiers de San Antonio accusés du meurtre de Melissa Perez

Les gens essaient d’agir comme des flics, tuant des gens injustement, c’est rare, mais…

3 Des policiers de San Antonio, au Texas, ont été arrêtés et accusés du meurtre de Melissa Ann Perez, 46 ans, alors qu’elle était au milieu d’une grave crise de santé mentale. Selon CNN, sergent. Alfred Flores et les agents Eleazar Alejandro et Nathaniel Villalobos ont été suspendus sans solde, puis inculpés au pénal moins de 24 heures plus tard. Les agents ont répondu à un appel indiquant que Perez avait coupé les fils du système d’alarme incendie de son immeuble, ce qui est un crime. Elle a d’abord parlé aux garçons de bacon à l’extérieur, mais est finalement retournée dans son appartement et a verrouillé la porte. Lorsqu’ils n’ont pas pu la faire sortir, l’un des agents a tenté d’ouvrir une fenêtre et de forcer l’entrée. À ce moment-là, Perez lui a lancé un porte-verre et a ensuite balancé un marteau dans leur direction.

Le chef William McManus a déclaré que les officiers avaient ouvert le feu lorsque Perez est venu à la fenêtre avec un marteau. McManus a déclaré lors d’une conférence de presse publique: « Les actions des officiers de tir n’étaient pas conformes aux politiques et à la formation du SAPD, et ils se sont placés dans une situation où ils ont utilisé une force mortelle qui n’était pas raisonnable compte tenu de toutes les circonstances telles que nous les comprenons maintenant ». Ces circonstances incluent le contexte clé qu’aucun de ces officiers n’était en danger parce que Perez faisait tout cela à l’intérieur de son appartement alors qu’ils étaient à l’extérieur.

Bien qu’elle se soit prétendument approchée des policiers avec un marteau lorsque ceux-ci ont ouvert le feu, le mandat d’arrêt a déclaré que Perez « ne représentait pas une menace imminente de blessure corporelle grave ou de mort lorsqu’elle a été abattue parce que les accusés avaient un mur, une fenêtre bloquée par un télévision, et une porte verrouillée entre eux.

Mettez ces trois policiers du porc en prison.