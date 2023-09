3 policiers de Baton Rouge arrêtés dans le cadre du scandale « Brave Cave »

Trois policiers de Baton Rouge ont fait l’objet d’accusations criminelles alors que les enquêteurs enquêtent sur des allégations selon lesquelles une unité de lutte contre la criminalité de rue aurait transformé un entrepôt banalisé surnommé la « Brave Cave » en une chambre de torture où des innocents étaient agressés, déshabillés et soumis à des fouilles corporelles. le chef de la police a dit Vendredi.

Le chef adjoint Troy Lawrence Sr. a été accusé de coups et blessures simples, d’entrave à la justice, de malversation dans l’exercice de ses fonctions et de vol, et a été mis en congé administratif, Baton Rouge Le chef de la police Murphy Paul a déclaré.

Le sergent. Jesse Barcelona a été accusé d’entrave à la justice, de malversation dans l’exercice de ses fonctions et de vol, a déclaré Paul. Et le cap. Todd Thomas a été accusé de vol, d’entrave à la justice, de malversation dans l’exercice de ses fonctions et de simples coups et blessures. Ces deux agents ont également été mis en congé.

Un mandat d’arrêt a également été émis contre un quatrième officier qui fait face à une accusation de malversation dans l’exercice de ses fonctions, a déclaré Paul. Il a identifié l’officier comme étant le caporal. Douglas Hughes, mais n’a donné aucune précision quant à savoir s’il était en détention.

L’enquête qui a pris au piège les policiers, a déclaré Paul, a commencé par une plainte d’un résident en août qui a déclaré qu’en septembre 2020, il avait été fouillé à nu, battu et assigné par des membres de l’unité de criminalité de rue aujourd’hui dissoute appelée BRAVE, abréviation de Baton. Élimination de la violence dans la région de Rouge.

La prétendue « Brave Cave », un entrepôt anonyme qui aurait été utilisé par la police de Baton Rouge. Avocat de courtoisie Thomas Frampton

Une caméra corporelle a enregistré l’incident, a déclaré Paul, mais « les policiers n’ont réalisé que la caméra corporelle était allumée qu’après l’incident » lorsque les images ont été montrées à « un superviseur ».

« Un plan a ensuite été élaboré pour dissimuler l’incident et se débarrasser de la caméra corporelle », a déclaré Paul.

Les arrestations ont eu lieu un peu plus d’une semaine après que le département de police de Louisiane, en difficulté, ait fait l’objet d’un deuxième procès alléguant que des agents de BRAVE avaient abusé d’un habitant de la ville, une grand-mère de 47 ans nommée Ternell Brown qui a déclaré qu’elle avait été emmenée dans un « entrepôt de torture » après que des agents effectuant un contrôle routier aient trouvé des bouteilles de médicaments sur ordonnance légale dans sa voiture.

« Elle a été obligée de montrer aux policiers qu’elle ne cachait pas de produits de contrebande dans son vagin ou son rectum », indique la plainte de la femme de Baton Rouge. « Après plus de deux heures, ils l’ont relâchée sans inculpation. »

Au milieu de l’enquête « Brave Cave », le fils de Lawrence, Troy Lawrence Jr., a démissionné de la force après avoir été arrêté le mois dernier pour suspicion de coups et blessures lors d’un autre incident alors qu’il était encore dans la force et en service.

Paul a déclaré que l’enquête était terminée mais n’a donné aucun autre détail. Mais Troy Lawrence Jr. est l’un des officiers nommés dans la plainte de Brown.

Les policiers de Baton Rouge interrogent Jeremy Lee dans l’entrepôt qu’ils appelleraient la « Brave Cave ». Tribunal de district américain du district intermédiaire de Louisiane

Troy Lawrence Jr. avait également été membre de l’unité BRAVE, qui a été dissoute après qu’un autre résident, Jérémy Lee, a intenté une action en justice, alléguant qu’en janvier il avait été emmené à la « Grotte des Braves » et battu par les policiers.

Lee, dans les documents judiciaires, a identifié l’officier qui l’a arrêté comme étant Troy Lawrence Jr.

Les Lawrence vivent à la même adresse à Baton Rouge, selon les archives disponibles. Il n’y a eu aucune réponse lorsqu’un numéro de téléphone associé à l’adresse a été appelé pour commentaires.

Plus tôt, Paul a déclaré que son département avait reçu sept plaintes de personnes affirmant avoir été emmenées à la « Brave Cave ». Il a déclaré qu’il avait demandé une enquête fédérale et que son département coopérait avec le FBI.

Vendredi, Paul a déclaré que le nombre d’enquêtes administratives était passé à neuf.