3 points d’atterrissage pour Chris Paul si les Wizards poursuivent un échange ou un rachat

Chris Paul a été envoyé aux Washington Wizards dans le commerce de Bradley Beal, mais ce n’est peut-être pas son dernier point d’atterrissage. C’est là qu’il pourrait jouer l’année prochaine.

Chris Paul, douze fois All-Star et quintuple champion des passes décisives, a fait partie de l’un des plus gros échanges jusqu’à présent cette intersaison. L’échange a envoyé Paul, Landry Shament, plusieurs choix de deuxième tour et plusieurs échanges de choix aux Wizards de Washington pour Bradley Beal.

Bien que Paul entame sa 19e saison à 38 ans, il lui reste encore beaucoup à faire. Il a toujours récolté en moyenne 8,9 passes décisives par match, ce qui était assez bon pour le quatrième meilleur de la ligue. Paul a aidé les Suns à se qualifier pour le deuxième tour des séries éliminatoires et s’il n’y avait pas eu une blessure subie lors du match 2, les Suns auraient peut-être eu une chance de gagner.

Il est plus probable qu’improbable que les Wizards vont essayer de racheter l’énorme contrat de Chris Paul, permettant à Paul d’aller où il veut. Il va probablement vouloir aller dans une équipe où il peut gagner un championnat, alors voici les trois meilleures options.

Derniers points d’atterrissage pour Chris Paul: 3. Clippers de Los Angeles

Les Clippers de Los Angeles ont été si près de remporter un championnat au cours des quatre dernières saisons, mais ont échoué à chaque fois. La principale raison pour laquelle les Clippers n’ont pas pu gagner est la blessure. Kawhi Leonard a subi une déchirure du LCA lors des séries éliminatoires de 2021, une déchirure du MCL ces séries éliminatoires et Paul George a été blessé.

Cela étant dit, les Clippers ont également raté un vrai meneur. Ils ont joué avec Patrick Beverly, Rajon Rondo, Reggie Jackson et même Russell Westbrook. Aucun d’entre eux, à l’époque où ils jouaient pour les Clippers, n’était vraiment un véritable meneur. Kawhi Leonard a eu un énorme succès en jouant avec de grands meneurs comme Tony Parker et Kyle Lowry.

Chris Paul devrait être très intrigué par les Clippers car ils ont été si près de tout gagner. Paul n’est que le meneur dont les Clippers ont besoin. C’est aussi un ajustement parfait car il connaît très bien l’organisation Clippers. Il y a joué pendant six saisons, il n’aura donc pas à s’adapter autant à la vie à Los Angeles.

Paul a une chance d’atteindre un objectif qu’il s’était fixé il y a plus de dix ans et de remporter un championnat pour les Clippers de Los Angeles.