3 points à retenir : Jedd Fisch présenté comme entraîneur de football des UW Huskies

Jedd Fisch, bienvenue à Montlake.

Le directeur sportif des Huskies de l’UW, Troy Dannen, a présenté Fisch comme le nouvel entraîneur de football de l’école lors d’une conférence de presse sur le campus mardi, faisant de lui le quatrième entraîneur-chef de l’école depuis 2019.

Cette décision intervient après que l’entraîneur Kalen DeBoer a accepté le même poste en Alabama la semaine dernière, quelques jours seulement après que les Huskies ont disputé le match pour le titre national, choquant un programme encore sous le choc d’une défaite 34-13 contre le Michigan.

Le départ de DeBoer a considérablement nui à UW. Jusqu’à présent, 17 joueurs de l’UW ont accédé au portail de transfert et il a perdu une poignée d’engagements au lycée, dont l’espoir quatre étoiles Zaydrius Rainey-Sale. Combiné avec les départs attendus de la NFL, la liste des deux joueurs de l’UW a été presque entièrement épuisée.

Heureusement pour UW, Fisch a de l’expérience en matière de reconstruction. Il a passé les trois dernières saisons en Arizona, avec une fiche de 1-11 la première année, de 5-7 la deuxième année, puis de 10-3 la saison dernière pour terminer au 11e rang du classement Associated Press.

Fisch a reconnu les défis importants à venir mardi, affirmant qu’il prévoyait de « reconstruire » une liste qui sera très différente la saison prochaine lorsque l’UW passera au Big Ten.

Voici trois points à retenir de sa conférence de presse.

• Fisch est un recruteur maniaque.

Lorsque l’Arizona a embauché Fisch en 2021, il a hérité d’une liste dépourvue de talents FBS. L’Arizona sortait d’une saison désastreuse sous la direction de l’ancien entraîneur Kevin Sumlin, et Fisch n’avait pas la même scène de football fertile dans les lycées de l’État pour sélectionner des joueurs comme les écoles de Californie.

Mais Fisch a rapidement fait des percées dans le portail de transfert et dans les rangs du lycée. En 2022, il a intégré la 22e classe de recrutement du pays (troisième du Pac-12), selon le site de recrutement 247 Sports. Il a également débauché le quart-arrière Jayden de Laura de l’État de Washington, aidant ainsi les Wildcats à devenir immédiatement compétitifs au cours de la deuxième année.

Lorsqu’on lui a demandé comment il aborderait la constitution d’une liste à l’UW, Fisch a répondu que cela commençait par se concentrer sur les talents du secondaire.

“Ce dont nous sommes vraiment fiers, c’est de trouver des joueurs du secondaire et de les développer”, a déclaré Fisch. « L’un des problèmes qui se posent dans le football universitaire est que les lycéens sont surveillés, parce que tout le monde est dans cette quête constante et a la pression de devoir gagner à cette seconde précise.

“Nous aimerions être une équipe capable de recruter 20 lycéens chaque année, 25 potentiellement, puis d’utiliser ce que j’appelle l’agence libre ou le portail de transfert pour combler les lacunes.”

• Fisch pourrait représenter un risque de fuite, mais c’est ainsi que fonctionne actuellement le football universitaire.



Fisch est un véritable nomade du coaching. Les trois saisons qu’il a passées à Tucson ont été ses plus longues à tous les arrêts. Le natif de Livingston, dans le New Jersey, a fréquenté l’école et a appris sous la direction de Steve Spurrier en Floride, un poste qui pourrait s’ouvrir la saison prochaine si l’actuel entraîneur des Gators, Billy Napier, n’améliore pas considérablement sa note de 11-14.

Fisch possède également beaucoup d’expérience dans la NFL, ayant travaillé comme assistant pour sept équipes de la NFL, dont une année en tant qu’entraîneur des quarts de Pete Carroll pour les Seahawks en 2010.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il dirait aux fans qui veulent soutenir un programme qui a connu un nombre inhabituel de changements d’entraîneurs, Fisch a été franc.

“Je dirais que je comprends qu’il y a toujours une inquiétude dans l’environnement dans lequel nous vivons quant à savoir à quel point nous pouvons soutenir une personne, un entraîneur, une situation, mais ils soutiennent une université”, a déclaré Fisch. “Ils soutiennent l’équipe, ils soutiennent les joueurs, ils soutiennent l’histoire.”

Alors, UW est-il un emploi de destination ?

«Le Big Ten, la SEC, est actuellement celui qui ouvre la voie au football. Le paysage du football universitaire consiste à se rendre aux éliminatoires du football universitaire, il y a 12 équipes qui vont s’affronter chaque année, à partir de l’année prochaine dans les éliminatoires du football universitaire », a déclaré Fisch. « Si vous regardez les équipes qui concourent traditionnellement, c’est à peu près les mêmes 12 ou 14 équipes. L’Université de Washington fait partie de ces 12 ou 14 équipes.

“L’idée d’être ici, c’est de gagner des championnats”, a-t-il ajouté. “Tout ce que je peux promettre, c’est que nous serons ici chaque jour pour faire tout ce que nous pouvons pour remporter un championnat, sachant que Washington a l’opportunité de le faire chaque année.”

• Dannen savait que ce jour pourrait arriver.

Dannen est directeur sportif de l’UW depuis seulement quelques mois, remplissant un rôle laissé libre lorsque Jen Cohen a pris le même poste à l’USC en août. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser qu’il pourrait être à la recherche d’un nouvel entraîneur de football lorsque DeBoer n’a pas signé une prolongation de contrat que UW lui avait présentée aux alentours de Thanksgiving.

Comme la plupart des directeurs sportifs, Dannen a une liste d’entraîneurs potentiels qu’il embaucherait en cas de départ d’un entraîneur. Il a déclaré que les recherches se sont intensifiées et qu’il est passé en mode verrouillage jeudi dernier lorsque l’Alabama a officiellement contacté DeBoer.

« D’une certaine manière, vous êtes en mode recherche tous les jours. On ne sait jamais, et donc évidemment, cette liste s’infiltrait. Lorsque j’ai reçu jeudi une notification indiquant que l’Alabama voulait parler officiellement à Deboer, nous sommes en quelque sorte passés en mode de recherche de verrouillage complet.

« J’ai dit cela alors que nous avions un contrat non signé et que nous ne pouvions pas le faire signer. Cela m’a fait réfléchir”, a-t-il ajouté. “Et donc je voulais m’assurer que j’étais prêt si nous arrivions à cette éventualité.”

