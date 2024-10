3 points à retenir de l’enquête Art Basel et UBS Global Collecting

Peu d’années ont été aussi tumultueuses sur le marché de l’art que 2023. Bien sûr, 2008 et 2016 ont été mauvaises (sans parler de 1990), mais la « correction » en cours du marché de l’art a été précédée par l’économie de taux d’intérêt bas post-Covid qui a a généré une aubaine de spéculation pour les artistes jeunes et émergents. Cette bulle a éclaté. Le marché d’aujourd’hui se déroule au milieu de ce que Noah Horowitz, PDG d’Art Basel, a appelé dans le rapport récemment publié Enquête Art Basel et UBS sur la collection mondiale, « un contexte persistant de taux d’intérêt élevés, de tensions géopolitiques persistantes et de fragmentation commerciale qui pèsent sur le sentiment des acheteurs et des vendeurs ».

Quel meilleur moment, alors, pour jeter un œil à ce que pensent les acheteurs. Il n’y aurait pas de marché de l’art sans eux, et si un changement se profile à l’horizon, c’est la classe des collectionneurs qui le fera se produire.

Voici trois points à retenir de l’enquête, qui examine les habitudes d’achat de plus de 3 600 particuliers fortunés (HNWI) sur 14 marchés majeurs au cours de 2023 et du premier semestre 2024.

L’air est mince au sommet

Dans l’ensemble, les ventes sur le marché de l’art sont tombées à 65 milliards de dollars, soit une baisse de 4 % par rapport à 2022. Cette baisse est en grande partie due à une moindre activité dans le haut de gamme du marché. Ce sont ces ventes de plusieurs millions de dollars qui, selon le rapport, ont été « cruciales pour sortir les ventes de la contraction en 2020 ». Le résultat est un retard de croissance du marché malgré une augmentation en volume des ventes d’œuvres dans les points inférieurs.

« Souvent le haut de gamme [of the market] est toujours celui qui s’en sort le mieux pendant une crise, c’est ce qui fait avancer les choses », a déclaré le Dr Clare McAndrews, économiste des arts et auteur du rapport. ARTnouvelles. « Et au cours des 18 derniers mois, nous avons vraiment constaté un renversement de tendance, le segment inférieur ayant connu plus de succès. Ce n’est pas que le segment le plus élevé du marché se porte mal. Il n’y a tout simplement pas autant de choses de très grande valeur vendues.

Ce changement a conduit à une base élargie et à un sommet plus étroit, ce qui, selon McAndrews, pourrait, à terme, rendre le marché plus stable mais moins sexy.

Il est également significatif que, dans tous les segments, les gens prennent leur temps pour acheter de l’art et, selon plusieurs sources, préfèrent les ventes privées aux enchères publiques où ils peuvent marchander de manière plus agressive. Cela peut colorer le sentiment de ceux qui, depuis des décennies, sont habitués à des ventes nocturnes monstres et à des journées de foires d’art VIP qui, il y a quelques années, ressemblaient plus à un épisode de Supermarket Sweep qu’à une promenade dans le MoMA.

« L’époque des grandes préventes et des journées VIP pétillantes est peut-être révolue », a déclaré Horowitz lors de l’événement de lancement du rapport à Tribeca mercredi, au cours duquel lui, McAndrew et l’économiste en chef d’UBS Global Wealth Management, Paul Donovan, sont montés sur scène devant un Une foule studieuse au visage sévère, griffonnant des notes dans des cahiers sur des tables en marbre du restaurant chic des Spring Studios. « Il faut du temps pour faire des affaires de nos jours, et les affaires se produisent à chaque instant pendant les cinq jours d’une foire d’art. Ce n’est pas un marché facile. L’engagement des clients est plus difficile et le coût des affaires pour les galeries augmente.

Le grand transfert de richesse et un marché (éventuellement) affleurant

Selon la plupart des témoignages, nous sommes aux premiers stades du plus grand transfert de richesse dans l’histoire. Lentement mais inévitablement, pas moins de 84 000 milliards de dollars seront transférés des comptes bancaires, des avoirs et des collections de la génération silencieuse âgée et des baby-boomers grisonnants à leurs jeunes parents de la génération X, du millénaire et de la génération Z au cours des 20 prochaines années. Parmi les milliardaires, 6 000 milliards de dollars devraient être reversés aux conjoints, aux enfants et aux organisations caritatives ou aux musées. Alors, qu’est-ce que cela signifie pour le marché ? Les goûts de la jeune génération ne sont guère ceux de leurs aînés.

Pourtant, les données de l’enquête indiquent que les jeunes personnes fortunées sont en fait très intéressées par la préservation des œuvres d’art héritées : 91 % des personnes interrogées ont déjà des œuvres qui leur ont été transmises, et 72 % d’entre elles déclarent avoir conservé certaines de ces œuvres. leurs collections. Seule une minorité, moins d’un tiers, a cité le manque de compatibilité avec leur collection existante comme raison de vendre ou de donner ces objets hérités.

Alors, quelles sont alors les motivations qu’un jeune riche peut avoir pour se décharger des œuvres qui lui sont transmises ? Il s’avère que les raisons de vendre ou de se séparer d’œuvres d’art héritées sont pour la plupart pratiques. 55 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles mettaient leurs œuvres en vente parce qu’elles disposaient d’un espace de stockage limité, tandis que 47 pour cent ont déclaré qu’elles l’avaient fait pour couvrir les droits de succession. Lors du même événement de lancement, Donovan, l’économiste de l’UBS, a déclaré que le fait que les gens vendent des œuvres d’art pour couvrir les impôts de l’État ou les droits de succession était l’une des parties les plus intéressantes du rapport.

« Nous aurons 84 000 milliards de dollars qui changeront de mains au cours des 20 prochaines années et les gouvernements manquent d’argent. Selon vous, que va-t-il se passer ? Les impôts sur la fortune, les droits de succession, vont probablement augmenter, de sorte que cet aspect du taux de désabonnement, lorsque vous avez été contraint de vendre au moins une partie d’une collection d’art, peut devenir plus important simplement en raison de la façon dont la politique budgétaire va sans aucun doute nous allons le faire au cours des prochaines années », a déclaré Donovan.

Où est la fête ?

Il n’est pas surprenant qu’après la pandémie, les HNWI aient montré un appétit pour assister à des événements liés à l’art, tout en s’adaptant et en normalisant le comportement appris de l’ère Covid consistant à acheter de l’art dans des salles de visualisation en ligne, sur des sites Web et même sur Instagram.

En 2019, les HNWI ont organisé en moyenne 41 événements liés à l’art par an, dont six expositions dans des galeries et cinq foires d’art. Cette fréquentation a évidemment chuté en 2020. Mais, selon le rapport, les données montrent une reprise bienvenue des événements en personne, les HNWI participant en moyenne à 49 événements en 2023 et en prévoyant environ 46 en 2024.

Même si la fréquentation des foires et des expositions dans les galeries a augmenté, d’autres types d’événements tels que les visites d’ateliers, les ventes aux enchères en direct, les biennales et les grands festivals artistiques ont connu une baisse de fréquentation par rapport à 2019. Les habitudes de voyage ont également changé à mesure que les HNWI équilibraient la participation aux événements entre les niveaux local et local. sites internationaux, avec 54 pour cent des événements suivis localement en 2024.

« Nous constatons que le public devient de plus en plus précis et intentionnel quant à l’endroit où il se présente », a déclaré Horowitz. ARTactualités sur Zoom. Art Basel s’est légèrement régionalisé depuis la pandémie, a-t-il déclaré, les clients ayant tendance à se concentrer sur les foires de leur région du monde, Miami devenant davantage une affaire d’Amérique latine et Bâle en Suisse résolument européenne. Art Basel Paris, a déclaré Horowitz, était la plus internationale des foires de la plateforme.

L’un des indicateurs les plus intéressants du rapport est le décalage entre l’enquête plus large et celle plus ciblée menée auprès des VIP d’Art Basel. En passant au crible les données, McAndrew a trouvé surprenant que ce rapport mette en évidence des différences significatives dans la manière dont les différents groupes de collectionneurs abordent les événements et les achats d’art. L’enquête de Bâle auprès de collectionneurs très engagés, souvent privés – qui n’ont pas été sélectionnés en fonction de leur richesse – a révélé des comportements distincts par rapport au public fortuné plus large interrogé dans le rapport principal.

Le groupe plus large des HNWI participe à davantage d’événements liés à l’art qu’avant la pandémie, démontrant un regain d’intérêt pour l’expérience de l’art en personne. Cependant, si ces collectionneurs aiment assister à des événements, beaucoup préfèrent effectuer leurs achats en ligne, par courrier électronique ou via d’autres canaux à distance plutôt que d’acheter directement lors de leurs visites dans les galeries. Seulement environ 20 pour cent de ceux qui achètent dans des galeries préfèrent les transactions en personne.

En revanche, le sous-groupe plus restreint de collectionneurs VIP très engagés de Bâle a tendance à donner la priorité aux interactions en personne. Ils assistent à moins d’événements qu’avant la pandémie, mais ces événements restent un lieu clé d’achat. Cela crée une dynamique dans laquelle le grand public acheteur d’art participe plus activement à des événements mais est plus enclin à acheter en ligne, tandis qu’un groupe plus restreint de collectionneurs privés dévoués assiste à moins d’événements mais accorde une plus grande importance aux expériences d’achat en personne.