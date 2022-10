3 points à retenir de la semaine 5 de la NFL, y compris pourquoi nous avons des inquiétudes concernant les prétendants à la NFC – Shaw Local

Il ne reste qu’un match sur la liste de la semaine 5, mais le week-end dernier nous a beaucoup appris sur l’état actuel de la ligue.

Les fans de la NFL savent qu’il s’agit d’une ligue hebdomadaire et nous avons tendance à réagir de manière excessive à ce que nous venons de voir. C’est pourquoi il est important de dormir dessus, puis de jeter un regard neuf sur tout ce qui s’est passé avant d’évaluer ce qui comptait et ce qui ne l’était pas.

Je prévois de le faire chaque semaine avec quelques plats à emporter de la semaine qui a été, et comment nous pouvons l’utiliser lorsque nous plaçons des paris à l’avenir. N’oubliez pas de placer vos paris sur Césars Sportsbookqui est le partenaire de cotes officiel de Bet Chicago Sports.

Je m’inquiète pour les Rams de Los Angeles

Je regardais de près la défaite 22-10 des Rams contre les Cowboys parce que j’avais un gros pari sur les champions en titre. Les Rams ont affiché un avantage dans presque toutes les mesures autres que le tableau de bord final, et cela n’a certainement pas aidé qu’ils aient repéré les Cowboys un avantage de 9-0 pour commencer le match.

Mais considérez que je suis préoccupé par les Rams après ce que nous avons vu pendant cinq semaines. Cette ligne offensive ne peut tout simplement bloquer personne. Selon les statistiques premium de Pro Football Focus, les Rams se classent 31e à la fois en blocage de passes (47,1) et en blocage de course (58,9) au début de la semaine 6.

Les Rams n’arrivent pas à faire courir le ballon ou à trouver le succès dans les airs. Le quart-arrière Matthew Stafford a été limogé cinq fois par les Cowboys dimanche et a maintenant été limogé 21 fois cette année. Les Rams n’ont marqué qu’un seul touché au cours des neuf derniers quarts.

La semaine 6 offre une bonne occasion aux Rams de revenir dans la colonne des victoires, car ils sont un Favori à 10,5 points sur les Panthers de la Caroline lors de leur dernier match avant une semaine de congé. Mais, si cette attaque ne fait pas de grands progrès après le bye, je ne sais pas comment quelqu’un pourrait se sentir à l’aise de soutenir les Rams contre des adversaires légitimes.

Sean McVay deux fois ce soir sur Matthew Stafford: “Je pense qu’il a besoin de plus d’aide.” Il veut dire dans toutes les phases : Courir, passer, bloquer, protéger. — Jourdan Rodrigue (@JourdanRodrigue) 9 octobre 2022

Les Packers sont vulnérables, mais cela n’a peut-être pas d’importance

S’en tenant au thème de s’inquiéter des prétendants NFC, les Packers de Green Bay ont quelques problèmes après une défaite 27-22 contre les Giants de New York. Maintenant, les matchs à Londres peuvent devenir assez étranges, mais les Packers ont été un peu vulnérables lors d’un début de saison 3-2.

Les Packers se classent au 13e rang de l’EPA (points attendus ajoutés) par jeu, ce qui est un peu en retrait par rapport à l’endroit où ils se trouvaient habituellement à l’époque d’Aaron Rodgers. Ils n’ont pas encore marqué plus de 27 points dans un match cette saison et comptent sur l’attaque précipitée tout en ayant le MVP consécutif sous le centre.

De l’autre côté du ballon, la défense des Packers devait être l’une des meilleures unités de la ligue. Ils se classent actuellement au 18e rang de l’EPA, pris en sandwich entre les Washington Commanders et les Giants. Seules 10 équipes cèdent plus de verges au sol que les Packers, qui cèdent en moyenne 4,8 verges par course.

Cependant, rien de tout cela ne pouvait finir par avoir de l’importance. Les Packers devraient rebondir lors d’une rencontre contre les Jets ce week-end, où ils sont favorisés par un touché à Césars Sportsbook. Les Packers pourraient également ne pas avoir trop d’équipes à craindre dans la NFC Nord, s’ils peuvent gagner leur match revanche avec les Vikings lors de la semaine 17.

Aaron Jones sur #Emballeurs passant 3e et 2, 4e et 2 à près d’une minute à gauche à la ligne des 6 verges sur un touché. “Je mettrais mon argent pour me donner ou AJ Dillon deux essais pour obtenir deux verges, je mettrais mon argent là-dessus.” pic.twitter.com/FL1sLZqYzi – Cody Krupp (@CodyWKrupp) 9 octobre 2022

Les Ravens pourraient être un géant endormi

Selon mes cotes de puissance actuelles, les Bills de Buffalo et les Chiefs de Kansas City sont les équipes d’élite cette année et fermement en avance sur le niveau suivant. Je pense que la plupart des gens seraient d’accord avec cela sur la base de ce que nous avons vu au cours des cinq semaines.

Mais je pense que les Ravens de Baltimore pourraient être sur le point de rejoindre ce groupe. Les Ravens ont remporté une victoire 19-17 sur les Bengals lors du Sunday Night Football, mais c’est un match qu’ils ont contrôlé pendant une grande partie de la nuit.

Les Ravens ont mené pendant presque 14 secondes dans leurs deux défaites, ce qui suggère que cette équipe pourrait être encore meilleure que ne l’indique son dossier global de 3-2. Le plaqueur gauche Ronnie Stanley est revenu à l’action lors de la semaine 5 et le porteur de ballon JK Dobbins semble également avoir les jambes sous lui.

Avec des joueurs clés maintenant de retour dans l’alignement, les Ravens sont plus proches de la pleine force qu’ils ne l’ont été depuis un certain temps. Je crois que cette équipe est sur le point de commencer à remporter des victoires, en commençant par un concours sur route contre les Giants de New York au cours de la semaine 6. Le moment est peut-être venu de considérer les prix à terme de Baltimore.

À Caesars Sportsbook, les Ravens sont +1300 pour remporter le Super Bowl et +600 pour remporter l’AFC.