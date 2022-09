Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Les actions se dirigent vers une semaine gagnante Questions sur nos banques Événements clés à venir la semaine prochaine 1. Les actions se dirigent vers une semaine gagnante Les actions ont été stimulées vendredi par une baisse du dollar américain, faisant grimper le S&P 500 de plus de 1 %. Un billet vert fort peut être un vent contraire pour les multinationales qui font des affaires à l’étranger. Malgré la vigueur de cette semaine, le marché est toujours survendu, selon l’oscillateur à courte portée S&P 500. Le pétrole se dirigeait vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive même si le brut WTI augmentait de 3 % vendredi. Nous avons effectué quelques transactions sur nos actions pétrolières au cours des deux dernières semaines pour enregistrer des bénéfices et réduire notre exposition surpondérée à l’énergie. Dans ce marché encore survendu, nous avons ajouté 100 actions de Qualcomm (QCOM) à environ 132 $ chacune. La société de semi-conducteurs accueillera sa journée des investisseurs automobiles plus tard ce mois-ci, ce qui pourrait être un catalyseur positif pour le titre. Récemment, la société s’est associée à Meta Platforms (META) pour fabriquer des puces personnalisées pour les casques de réalité virtuelle du parent Facebook dans le cadre d’un accord pluriannuel. L’action QCOM a connu une certaine vigueur cette semaine, en hausse d’environ 2 % vendredi, mais toujours en baisse d’environ 13 % depuis le sommet de la mi-août du rallye estival du marché. 2. Questions sur nos participations bancaires Alors que les banques sont sensibles au ralentissement de l’économie, nous pensons que les participations du Club Wells Fargo (WFC) et Morgan Stanley (MS) sont de solides choix pour leurs rendements en dividendes et leurs programmes de rachat. “J’aime penser à Morgan Stanley davantage comme un rassembleur d’actifs et je pense qu’ils exécutent bien cette stratégie, générant des revenus basés sur des honoraires”, a déclaré Jeff Marks, directeur de l’analyse de portefeuille pour le Club. Quant à Wells Fargo, nous pensons que la banque peut bénéficier de taux plus élevés tout en se restructurant pour réduire ses dépenses. 3. Principaux événements à venir la semaine prochaine Club holding Starbucks (SBUX) tiendra sa réunion des investisseurs ce mardi prochain. Nous espérons avoir plus d’informations sur les investissements du géant du café pour améliorer l’expérience client. Nous aimons la vision que Howard Schultz et le nouveau PDG de Starbucks, Laxman Narasimhan, ont exposée dans l’interview CNBC de cette semaine. Mardi et mercredi, le gouvernement devrait publier ses lectures sur les prix à la consommation et les prix de gros pour le mois d’août. Ces deux rapports vont être extrêmement importants alors que les investisseurs essaient d’évaluer si la Réserve fédérale plus tard ce mois-ci augmentera les taux d’intérêt de 75 points de base lors d’une troisième réunion consécutive. Le club holding et assureur santé Humana (HUM) tiendra jeudi son Investor Update. Nous recherchons plus de couleur autour de l’objectif de croissance des bénéfices de l’entreprise et de son offre de produits Medicare Advantage. Et enfin, l’Investing Club organisera notre “réunion mensuelle”, également le jeudi, où nous examinerons le portefeuille et répondrons aux questions des membres. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long WFC, MS, SBUX, QCOM, META et HUM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.