Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Les banques pourraient bénéficier d’une plus grande hausse des taux Le trimestre d’Eli Lilly a vu des ratés, de nouveaux médicaments Mentions rapides : STZ, AMZN, MRVL 1. Les banques pourraient bénéficier d’une plus grande hausse des taux La masse salariale non agricole a augmenté de 528 000 pour juillet et le taux de chômage a chuté à 3,5 % selon le Bureau of Labor Statistiques. Les chiffres ont dépassé les estimations de Dow Jones de 258 000 et 3,6 %, respectivement, ce dernier étant maintenant revenu à son niveau d’avant la pandémie de Covid et à égalité pour le taux de chômage le plus bas depuis 1969. Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi et les actions ont chuté après la publication. Le marché du travail brûlant et l’inflation toujours élevée suggèrent que la Réserve fédérale a encore du travail à faire, selon l’endroit où les données arriveront au cours des six prochaines semaines. Ainsi, le marché voit maintenant une troisième hausse consécutive des taux d’intérêt de la banque centrale de 75 points de base en septembre, plus agressive que les 50 points de base qui étaient attendus avant le nombre d’emplois. Il n’y a pas de réunion de la Fed prévue en août. Une autre hausse de 75 points de base par la Fed, bien qu’un éventuel ralentissement du marché boursier global, serait formidable pour les banques car elles pourraient facturer davantage sur les prêts et “peut-être que la vigueur du marché du travail entraîne moins de défauts de paiement que prévu sur les prêts, ” a déclaré Jeff Marks, le directeur de l’analyse de portefeuille pour le Club. “Je pense que c’est un peu comme la situation du nirvana total.” Nous ne serions pas surpris de voir Wells Fargo (WFC), l’une des plus importantes participations de notre Club, monter en flèche. S’il passe à 50 $ par action, nous abandonnerons probablement certaines actions. N’oubliez pas que nous avons dit récemment de ne pas être gourmand et de prendre des bénéfices quand vous le pouvez sur des rebonds – parce que si le marché baissier de cette année nous l’a appris, tout peut arriver. 2. Le trimestre d’Eli Lilly a vu des ratés, de nouveaux médicaments Nous pensons que les investisseurs se sont concentrés à tort sur les manques à gagner d’Eli Lilly (LLY) après que la société a publié ses derniers résultats trimestriels avant la cloche d’ouverture jeudi. Nous reconnaissons que la société a raté ses estimations et a réduit ses prévisions pour l’année entière. Cependant, les problèmes qu’ils ont traités étaient explicables – par exemple, il y avait des vents contraires de change et une nouvelle pratique comptable. Rien n’a ébranlé notre foi dans l’entreprise sous-jacente. L’accent devrait être mis sur le nouveau médicament contre le diabète de type 2 de Lilly, Mounjaro, qui semble se porter exceptionnellement bien. La société a déclaré qu’elle voyait beaucoup de volume entrer de nouveau dans la classe de médicaments. Cela signifie que la demande de Mounjaro ne cannibalise pas la demande de Trulicity, un autre médicament contre le diabète de type 2 – elle prend plutôt des parts de marché aux concurrents. Nous avons également appris que la Food and Drug Administration (FDA) a accepté le médicament de traitement de la maladie d’Alzheimer de Lilly pour examen dans le cadre de sa voie d’approbation accélérée. Nous avons réduit notre position sur LLY à quelques reprises à 330 $, et elle est en baisse depuis lors. Mais avant de remettre notre note à 1, nous nous demandons : quel est le bon prix pour acheter LLY ? Les drogues ont-elles une visibilité lorsque les gens en entendent parler ? Que fait l’économie ? 3. Mentions rapides : STZ, AMZN, MRVL Nous cherchons à acheter plus d’actions de Constellation Brands (STZ) si l’économie reprend, car les gens ont tendance à sortir davantage lorsque leur portefeuille est plein. Cependant, si la croissance continue de ralentir, nous apprécions notre position dans Constellation Brands – qui abrite les bières mexicaines Corona, Modelo et Pacifico – en tant que jeu résistant à la récession. Malgré des prix plus élevés en raison de l’inflation et du ralentissement de la croissance économique, les gens sortent toujours après avoir été enfermés pendant Covid. Et les bières Corona, Modelo et Pacifico sont populaires en été. Amazon (AMZN) acquiert iRobot pour 1,7 milliard de dollars, ont annoncé vendredi les sociétés. Nous pensons que l’achat par Amazon du fabricant de Roomba est logique, d’autant plus que les robots se marieraient bien avec Alexa, l’offre d’assistant virtuel d’Amazon, et le concept de la maison connectée. Le géant du commerce électronique et du cloud semble conclure une série d’accords, notamment en acceptant récemment d’acheter le fournisseur de soins de santé primaires One Medical. En ce qui concerne Marvell Technology (MRVL), un membre de l’Investing Club nous a récemment demandé quelle était la durée de notre horizon d’investissement. Nous pensons que MRVL est une histoire pluriannuelle en raison des progrès des marchés des infrastructures de données comme le cloud, la 5G et la connectivité automobile. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMZN, LLY, STZ, MRVL, WFC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.