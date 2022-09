3 points à retenir de la ‘Morning Meeting’ de mercredi – La Fed et les entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Nous laissons nos actions courir le jour de la Fed Les entreprises ayant un pouvoir de fixation des prix sont gagnantes ici Mentions rapides : CSCO, NVDA, QCOM, MRVL, CRM 1. Nous laissons nos actions courir le jour de la Fed La Réserve fédérale devrait annoncer son troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base jeudi, et pourrait donner un aperçu du plan à plus long terme de la banque centrale dans sa lutte contre l’inflation. Parce qu’il est difficile d’évaluer dans quelle direction le marché ira, en fonction de l’ampleur du taux d’intérêt et de l’apparence belliciste du président de la Fed, Jerome Powell, nous prévoyons de laisser nos actions courir aujourd’hui. Bien que le marché ait enregistré un historique de rallye lors des journées du FOMC cette année, nous ne savons pas s’il tiendra. 2. Les entreprises qui ont le pouvoir de fixer les prix sont les gagnantes Dans cet environnement de forte inflation, nous pensons que les entreprises qui ont le pouvoir de fixer les prix, au lieu de les baisser, seront les gagnantes. Ces noms sont capables de gérer les nombreux vents contraires qui pèsent sur l’économie. Voici deux noms de Club qui, selon nous, ont un pouvoir de fixation des prix : les actions d’Apple (AAPL) ont augmenté mercredi tandis que les actions de bon nombre de ses pairs ont chuté. La décision de la société d’augmenter les prix dans l’App Store à l’étranger pour compenser les vents contraires des devises contribue probablement à soutenir le titre. Jim dit qu’Abbvie (ABBV) a un pouvoir de tarification, citant la note de JPMorgan mardi indiquant qu’il voit une “configuration attrayante pour les actions” jusqu’en 2023. 3. Mentions rapides : CSCO, NVDA, QCOM, MRVL, CRM : Jim Cramer a déclaré que si Barclays a rétrogradé Cisco (CSCO) à poids égal mercredi, il estime que tout semble être “comme d’habitude” pour l’entreprise. Le PDG de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, a déclaré lors de son apparition mercredi sur ” Mad Money ” qu’il devait se débarrasser de l’inventaire des cartes graphiques informatiques, mais a déclaré qu’il pensait que les nouvelles puces de Nvidia relanceraient l’industrie du jeu. Les investisseurs qui le croient pourraient acheter ici. Mais nous n’avons pas encore racheté d’actions. “La question est, est-ce que l’action touchera le fond avant que le cycle de jeu ne touche le fond?” a déclaré Jeff Marks, directeur de l’analyse de portefeuille pour le Club. Il y a aussi deux noms de club avec des événements passionnants à venir : Les directeurs généraux de Marvell (MRVL) et de Salesforce (CRM) font des apparitions sur “Mad Money” mercredi soir. Revenez sur la page d’accueil de l’Investing Club pour un aperçu exclusif de ces discussions. Qualcomm (QCOM) tiendra sa journée des investisseurs automobiles jeudi. Nous avons entendu dire que la société pourrait révéler certaines de ses relations qui sont inconnues des personnes extérieures à la société – et nous nous attendons à ce que les annonces puissent amener les investisseurs à réaliser que l’action est trop bon marché. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AAPL, ABBV, CSCO, NVDA, QCOM, MRVL, CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.