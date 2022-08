3 points à retenir de la “Morning Meeting” de l’Investing Club mercredi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Le pétrole est tout au sujet de la Russie Mentions rapides : AMD, F Eli Lilly rapporte jeudi 1. Le pétrole est tout au sujet de la Russie Les prix du pétrole américain, tels que mesurés par les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate, ont encore chuté de 3 % mercredi, se rapprochant du niveau de 90 $ le baril . Le WTI a atteint des sommets en 13 ans en mars, s’échangeant au-dessus de 130 dollars le baril, après que la Russie a envahi l’Ukraine. Malgré les baisses récentes, nous tenons toujours à nos actions pétrolières car elles retournent des tonnes de liquidités excédentaires aux actionnaires. Le club détenant Pioneer Natural Resources (PXD) a annoncé un excellent trimestre après la cloche de clôture mardi. Le rendement du dividende annualisé de 15 % de Pioneer est le leader du S & P 500, et il prévoit de restituer plus de 95 % de son flux de trésorerie disponible du deuxième trimestre aux actionnaires via des dividendes et des rachats. Quant à Coterra Energy (CTRA), il s’agit d’un grand jeu de gaz naturel, et les États-Unis ont suffisamment de gaz naturel à envoyer en Europe. Nous pensons que l’avoir du Club devrait tenir le coup, surtout si l’Allemagne, qui fait face à une urgence gazière en raison de la guerre avec la Russie, connaît un hiver froid. La société, après la cloche mardi, a annoncé un trimestre solide et a augmenté son dividende trimestriel et le rythme de ses rachats d’actions. Bien que nous pensions que ces sociétés soient bien placées pour générer des liquidités, nous reconnaissons que l’analyse technique du marché suggère que le pétrole descendra à 80 dollars le baril et nuira à leurs résultats. Cependant, nous maintenons que le principal moteur des prix du pétrole est en fin de compte la Russie et ses niveaux de production. 2. Mentions rapides : AMD, F Advanced Micro Devices (AMD) ont rapporté après la cloche de clôture mardi, et la PDG Lisa Su est prévue pour une apparition sur “Mad Money” mercredi soir. La société a dépassé les attentes de Wall Street avec ses résultats du deuxième trimestre. Nous pensons qu’il y a des signes haussiers pour le titre, y compris la croissance significative de son activité de centres de données et sa voie à suivre pour prendre des parts d’Intel (INTC). Ford (F) a une longue liste d’attente pour bon nombre de ses modèles, presque tous les véhicules de l’année modèle 2022 étant épuisés. La société a également augmenté son dividende trimestriel de 50 % à 15 cents par action. Le titre a augmenté mercredi sur les solides chiffres de vente de juillet, en hausse de 36,6% par rapport à la période de l’année précédente et de 7,7% par rapport à juin. On estime que les ventes de juillet à l’échelle de l’industrie ont diminué de 10,5% également dans les essais comme traitement de l’obésité. Bien que nous conseillions rarement d’acheter avant un trimestre, nous aimons la vision à long terme et envisagerions de racheter certaines des actions que nous avons récemment vendues à la hausse si l’action reculait davantage. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long AMD, CTRA, DVN, F, LLY et PXD. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.