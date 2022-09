3 points à retenir de la “Morning Meeting” de l’Investing Club mercredi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Les actions sont en hausse – pour l’instant Nous sommes fans du nouveau PDG de Starbucks. sa troisième augmentation consécutive de 75 points de base des taux d’intérêt plus tard ce mois-ci. Jim Cramer estime que le rendement du Trésor à 3 ans à 3,5 % indique que la Fed voudra rapprocher son taux directeur de ce niveau. La fourchette cible actuelle du taux des prêts bancaires au jour le jour des fonds fédéraux est de 2,25 % à 2,5 %. Les rapports sur l’inflation de la semaine prochaine pourraient influencer les banquiers centraux dans les deux sens. Bien qu’une baisse des prix de l’essence et d’autres produits de base soit un signe positif, nous ne baissons pas encore notre garde car ces mouvements ne se sont pas manifestés de manière significative dans les rapports du gouvernement. Les prix du pétrole américain ont chuté de 4 % mercredi à environ 83 dollars le baril. Nous sommes donc ravis d’avoir saisi l’occasion récemment de réduire notre exposition surpondérée à l’énergie, qui agit comme une couverture contre l’inflation, lorsque les prix étaient plus élevés. Depuis, nous avons recyclé une partie de nos liquidités dans des actions technologiques de haute qualité, mais battues, car nous avons toujours un marché survendu, selon l’oscillateur à courte portée S & P 500. 2. Nous sommes fans du PDG entrant de Starbucks, Howard Schultz, PDG par intérim sortant de Starbucks (SBUX), a déclaré à CNBC mercredi que lorsqu’il quittera la suite C cette fois, il ne reviendra pas. Schultz est apparu avec le nouveau PDG de Starbucks, Laxman Narasimhan, sur “Squawk Box”. Starbucks est l’un des plus récents ajouts à notre portefeuille. Nous sommes de grands fans de Narasimhan , qui assumera ses nouvelles fonctions en avril 2023. Nous pensons que son expérience de consommateur mondial est exactement ce dont les marques emblématiques de Starbucks ont besoin pour s’épanouir. Nous attendons également avec impatience la journée des investisseurs de la société le 13 septembre. un cas de probabilité (cote de 60 %) d’un échec d’étude ou d’un résultat mitigé pourrait faire chuter les parts de BIIB de 8 % à 18 %. Ce dernier résultat pourrait également faire chuter Eli Lilly (LLY), de 1% à 5% selon Morgan Stanley, et nous surveillons les implications des données pour le nom du Club, qui a ce que nous pensons être un programme Alzheimer supérieur. En outre, le diabète de type 2 révolutionnaire de Lilly et le médicament potentiel contre l’obésité, Mounjaro, sont de toute façon la principale cible des investisseurs en ce moment. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours pour LLY à 412 $ par action contre 395 $. Les demi-finales ont été terribles ces derniers temps, mais l’activité de Marvell Technology (MRVL) se porte toujours bien, en particulier dans son segment des centres de données. Il convient également de noter que les documents déposés auprès de la SEC montrent que des initiés ont récemment acheté des actions de la société, un bon signe que les actions de Marvell sont devenues bon marché. Bausch Health (BHC) a été une grosse déception cette année. Mais il convient de noter son récent rallye sur un nouveau mouvement de réduction de la dette qui pourrait offrir une lueur d’espoir. Nous ne faisons toujours aucune transaction sur BHC. Nous préférons concentrer nos efforts et mettre l’argent au travail dans des entreprises plus rentables qui ont des bilans plus solides et peuvent redonner de l’argent aux actionnaires. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long SBUX, LLY, AAPL, MRVL, BHC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.