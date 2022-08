3 points à retenir de la ‘Morning Meeting’ de l’Investing Club mercredi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi : L’indicateur préféré de Jim en territoire de survente Deux actions que le Club achète Où nous en sommes sur Disney 1. L’indicateur préféré de Jim en territoire de survente Les actions étaient dans et hors du rouge mercredi, alors même que le marché entrait en séance en territoire de survente, selon l’un des indicateurs les plus fiables de Jim Cramer : l’oscillateur à courte portée S&P 500. Nous accordons une attention particulière à l’oscillateur S & P dans les moments de volatilité, ce qui, bien sûr, Wall Street en a beaucoup en ce moment. Nous avons expliqué plus tôt cette année comment, exactement, l’oscillateur S & P informe nos décisions. Mais, en ce moment où il clignote à moins 7,06 %, ce qu’il est important de savoir, c’est que cela nous indique que le marché pourrait être positionné pour un rebond. “C’est vraiment important. Quand on est à moins 7% [on the S & P Oscillator] … ne peut pas vendre, quoi qu’il arrive”, a déclaré Cramer lors de la “Morning Meeting” de mercredi. “Nous recherchons quelque chose à acheter car lorsque nous sommes à moins 7%, nous devons le faire.” Le Club achète S’inspirant de l’oscillateur S & P, le Club acquiert mercredi des actions supplémentaires dans deux actions : Nvidia (NVDA), une position de longue date qui a été sous la contrainte presque toute l’année, et TJX Companies (TJX), le plus récent stock de Cramer’s Charitable Trust. (Rappel : Cramer’s Trust est le portefeuille que nous utilisons pour le Club.) Cramer a exprimé son désir d’ajouter à TJX lors de la “réunion du matin”. Le détaillant à bas prix reste l’une des plus petites pondérations dans le Trust, et, après avoir initié une position le 24 août à environ 64,53 $ par action, le marché nous a donné des opportunités d’évoluer vers la faiblesse Chacun de nos trois prochains achats, y compris celui de mercredi, a contribué à réduire notre base de coûts. , Cramer a suggéré que le stock du concepteur de puces était entraîné par erreur mercredi y par la coupe de guidage de Seagate Technology (STX) . “Seagate est une technologie ancienne – lecteur de disque, disque dur. Nvidia est une nouvelle technologie”, a déclaré Cramer. Alors que les actions Nvidia ont beaucoup souffert cette année, Cramer a indiqué qu’il pensait que, pour les investisseurs à long terme, l’action était en baisse à des niveaux attractifs. 3. Où nous en sommes sur Disney En réponse à une question d’un membre du Club sur la question de savoir si nous envisageons d’acheter Disney (DIS) sur ce retrait, Cramer a déclaré qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles nous ne l’avions pas encore fait. L’une des principales raisons est liée à la stratégie de gestion de portefeuille : Disney est déjà l’une de nos principales positions, détenant une pondération d’environ 4,56 % mercredi. Seules trois actions – Apple (AAPL), Wells Fargo (WFC) et Morgan Stanley (MS) – ont des pondérations plus importantes. Cramer a déclaré que si les actions de Disney redescendaient bien en dessous de 100 dollars chacune, il plaiderait pour en acheter davantage, même si cela signifie que la pondération de l’action dans le portefeuille monte à environ 5 %. “Le titre ne devrait pas être là” en dessous de 100 dollars par action, a déclaré Cramer, citant la force résiliente du consommateur jusqu’à présent et l’activité en plein essor des parcs à thème de la société. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long TJX, NVDA, DIS, AAPL, WFC et MS. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.