3 points à retenir de la “Morning Meeting” de l’Investing Club mercredi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi : Regardez ce niveau sur le rendement du Trésor à 10 ans TJX est sur notre radar Nvidia et les bénéfices de Salesforce sur le pont 1. Regardez ce niveau sur le rendement du Trésor à 10 ans Les actions étaient de retour dans le vert mercredi, comme les principales moyennes des actions américaines tentent de mettre fin à une séquence de trois jours de défaites. En tête, le Nasdaq Composite, très technologique, a augmenté d’environ 0,3 % malgré le rendement du Trésor à 10 ans qui a grimpé d’environ six points de base à 3,11 %. Un point de base équivaut à 0,1 %. Ceci est remarquable car, en général, la hausse des rendements obligataires pèse sur les actions de croissance, dont beaucoup appartiennent au secteur technologique. Des taux d’intérêt plus élevés amènent les investisseurs à reconsidérer ce qu’ils sont prêts à payer aujourd’hui pour les flux de trésorerie futurs d’une entreprise, et la conclusion est généralement qu’ils veulent payer moins, ce qui fait pression sur les cours des actions. Jim Cramer a déclaré lors de la “réunion du matin” que le niveau clé qu’il surveille pour le rendement du Trésor à 10 ans est d’environ 3,5% – à peu près là où il a atteint son maximum à la mi-juin à peu près au moment du creux de clôture du S & P 500 pour 2022 Cela a également coïncidé avec le récent pic du marché pétrolier. “Si nous pouvons tenir et ne pas retirer ce niveau [on the 10-year yield], je pense que nous allons partir pour les courses” sur le marché boursier, a déclaré Cramer, notant que le Club a levé des fonds ces dernières semaines. “Je ne suis pas optimiste, mais je pense que nous sommes très opportunistes à ce stade”, 2. TJX est sur notre radar TJX Companies – la société mère de TJ Maxx, Marshalls et HomeGoods – ne figure pas sur la liste de surveillance officielle de l’Investing Club connue sous le nom de Bullpen. Cependant, nous avons commencé à examiner de près l’entreprise récemment, alors que des détaillants comme Macy’s continuent de parler de surabondance des stocks. Comme nous l’avons écrit en juin , TJX est un gagnant potentiel lorsque d’autres détaillants ont trop de choses. Entre la clôture de mardi et le 7 juin, la veille de la publication de notre article de juin, les actions de TJX sont en hausse de près de 5 %. Le S&P 500, en revanche, est en baisse de près de 1 %. “TJ est très excitant. C’est le point que j’essaie de faire valoir”, a déclaré Cramer, faisant référence à ce que c’est que de faire du shopping dans les magasins de TJ Maxx, qui sont remplis de marchandises à bas prix qui varient souvent, offrant une sorte d’expérience de chasse au trésor. “C’est excitant. J’aime beaucoup. … Très pro, et je n’arrête pas d’y penser.” Cramer a déclaré qu’il reconnaissait que le dernier trimestre de TJX n’était pas génial – battant les estimations de bénéfices alors que les revenus et les résultats des ventes des magasins comparables étaient mis en lumière – mais “c’est à peu près le futur.” “L’avenir est que Macy’s a des stocks, que Target a des stocks, que Walmart a des stocks, que Nordstrom a des stocks, qu’Urban Outfitters a des stocks”, a déclaré Cramer, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’opportunités pour les acheteurs de TJX d’être sur le offensive et acquérir de nouvelles marchandises pour remplir ses racks et ses étagères.3. Les bénéfices de Nvidia et Salesforce sur le pont Les avoirs du club Nvidia (NVDA) et Salesforce (CRM) devraient tous deux publier leurs bénéfices après la clôture de mercredi.En plus d’explorer les questions clés qui se posent sur les deux trimestres plus tôt cette semaine, Cramer a pesé lors de la “Morning Meeting.: Sur le fabricant de puces Nvidia:” Nous aimons Nvidia .. mais le problème est qu’ils ont annoncé à l’avance et la dernière fois qu’ils ont annoncé à l’avance qu’ils n’avaient pas terminé “, a déclaré Cramer, suggérant que malgré l’avertissement de la société plus tôt en août concernant la faiblesse des jeux, il pourrait y avoir des vents contraires supplémentaires à court terme. Sur Salesforce: “Salesforce, nous le savons, est très difficile. Nous avons un jeu du dollar, qui n’est pas bon”, a déclaré Cramer, faisant référence aux effets du dollar fort sur les bénéfices des entreprises. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CRM et NVDA. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.