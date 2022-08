3 points à retenir de la “Morning Meeting” de l’Investing Club mercredi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mercredi. Les finances gagnent grâce au refroidissement de l’inflation Mentions rapides: LIN, CRM, WYNN Disney doit parler de plus que du streaming 1. Les finances sont les grands gagnants aujourd’hui Les actions ont augmenté mercredi dans la foulée d’un rapport sur l’inflation plus faible que prévu. L’indice des prix à la consommation a grimpé de 8,5 % d’une année sur l’autre en juillet par rapport à l’année précédente, en dessous des estimations de Dow Jones d’une augmentation de 8,7 %. Les prix mensuels sont demeurés inchangés, la baisse des prix de l’énergie ayant compensé les augmentations des prix des aliments et des coûts du logement. Cela indique que la Réserve fédérale pourrait adopter une approche moins agressive pour augmenter les taux d’intérêt lors de sa prochaine réunion en septembre. Les traders s’attendent maintenant à ce qu’il y ait une meilleure chance d’une augmentation de 50 points de base en septembre, par rapport aux 75 points de base précédemment attendus. C’est une bonne nouvelle pour les financières, car une hausse des taux plus faible et une victoire sur l’inflation augmentent les chances d’un atterrissage en douceur et diminuent la probabilité de défauts de paiement. Le club holding Morgan Stanley (MS) a augmenté de plus de 3% mercredi, tandis que Wells Fargo (WFC) a augmenté de plus de 2%. 2. Mentions rapides: LIN, CRM, WYNN Stifel a mis à niveau Linde (LIN) à un achat à partir d’une note de maintien mercredi et a relevé son objectif de prix à 349 € (environ 362 $) contre 257 € (265 $). Nous pensons que Linde bénéficiera des crédits d’impôt pour l’hydrogène vert de la loi sur la réduction de l’inflation. Nous prévoyons de vendre certaines actions de la société chimique si elle monte dans la fourchette de 320 $ à 330 $, d’autant plus que nous regrettons de ne pas avoir réduit notre position lorsqu’elle était la dernière à environ 325 $. Salesforce (CRM) va plus haut, et nous débattons pour savoir si nous devrions le laisser fonctionner ou prendre des bénéfices en ce moment. Bien que nous ne voulions pas faire de gestes hâtifs avant sa conférence annuelle Dreamforce en septembre, nous ne voulons pas non plus rater une occasion. Wynn Resorts (WYNN) a annoncé une perte trimestrielle plus faible que prévu mardi soir, mais a manqué les attentes concernant les revenus de son dernier trimestre. Alors que leurs complexes hôteliers dans certaines villes, dont Las Vegas, ont écrasé les chiffres, les blocages liés à Covid à Macao ont été un fort vent contraire. Le titre pourrait grimper plus haut si la Chine annonçait qu’elle assouplissait les restrictions liées à Covid. Mais parce que le stock est une très petite position pour le Club, nous ne prévoyons pas de prendre de mesures pour le moment. 3. Disney a besoin de parler de plus que de diffuser des rapports Disney (DIS) après 16 h 05 HE avec une conférence téléphonique post-bénéfice prévue à 16 h 30. Voici les résultats financiers attendus, selon FactSet : BPA projeté : 97 cents Revenu prévu : 20,99 milliards de dollars Nous pensons que le PDG Bob Chapek doit raconter une histoire convaincante sur les stations balnéaires de la société qui n’inquiète pas davantage les investisseurs qui craignent que la fréquentation du parc ne soit plus faible. S’il se concentre uniquement sur Disney + et réduit ainsi l’entreprise à un jeu en streaming, le stock baissera probablement. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long CRM, DIS, LIN, MS, WYNN, WFC. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.