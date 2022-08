3 points à retenir de la ‘Morning Meeting’ de l’Investing Club mardi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi: Cramer dit qu’il ne fait pas confiance au marché Starbucks est le plus récent nom du club. Tour d’horizon des actions énergétiques 1. Cramer dit qu’il ne fait pas confiance au marché ces gains, alors que le marché tente de secouer la forte baisse de lundi. Pour le moment, Jim Cramer a déclaré qu’il considérait tout rallye de retour avec prudence. Le scepticisme de Cramer est enraciné dans le fait que Wall Street semble interpréter de différentes manières le même type d’information selon les jours. Certaines actions commerciales peuvent être influencées par des algorithmes qui prennent des décisions basées sur les gros titres, mais quoi qu’il en soit, Cramer a déclaré qu’il pensait que le marché “manquait de crédibilité” en ce moment. “La semaine dernière, tout était consacré à la montée du pétrole, donc l’économie est trop forte, donc la Fed va se resserrer. Cette semaine, le pétrole monte et il semble que nous n’allons pas avoir de récession. Vous pouvez Si vous n’avez pas pile, je gagne. Pile, vous perdez”, a déclaré Cramer. “Mon expérience a été que, lorsque vous avez un marché qui essaie littéralement de déterminer si quelque chose est bon ou mauvais – certains jours c’est bon et certains jours c’est mauvais – ne faites pas confiance à ce marché”, a-t-il ajouté. “Je ne fais pas confiance à un marché qui trouve son équilibre sur les mêmes nouvelles qu’il perd son équilibre.” 2. Starbucks est le nouveau nom du Club Lundi, nous avons ajouté une nouvelle action à Cramer’s Charitable Trust, le portefeuille utilisé pour le Club : Starbucks (SBUX). Nous avons initié la position en achetant 275 actions à environ 84,72 $ chaque lundi, ce qui lui donne une pondération d’environ 0,78 % dans les prix du marché basés sur le portefeuille mardi matin. Il a été appelé à partir de notre liste de surveillance Bullpen. Nous avons acheté SBUX en faiblesse lundi, mais les actions se redressaient légèrement mardi. Si l’action avait de nouveau fortement baissé, nous aurions peut-être ajouté plus d’actions. “Ce navire a déjà navigué”, a déclaré Cramer lors de la “Morning Meeting” mardi. “Vous ne pouvez rien acheter du tout.” Cela vaut la peine de le souligner : Starbucks a prévu une journée des investisseurs le 13 septembre, ce qui pourrait être un événement catalyseur majeur pour l’entreprise. 3. Tour d’horizon des actions énergétiques Le secteur le plus performant du S&P 500 mardi est de loin l’énergie, en hausse de plus de 3 %. Cramer a donné un bref aperçu de la façon dont le Club envisage nos avoirs pétroliers et gaziers compte tenu de la force. Haliburton (HAL) : Avec des actions en hausse de plus de 7 %, Cramer a déclaré qu’il pense que les investisseurs devraient être patients avec les actions : ce n’est pas le moment d’en acheter ou d’en vendre. “Le moment d’acheter Halliburton était hier”, a déclaré Cramer. Cependant, il a ajouté: “Je parie qu’Halliburton sera bientôt comme Devon et Chevron, ce qui signifie que vous voudrez être sur ce cheval.” Pioneer Natural Resources (PXD): Cramer a qualifié Pioneer d’action “champ de bataille” du champ pétrolier, expliquant qu’il continue d’aimer l’entreprise grâce à son dividende monstrueux et au désir de la direction d’avoir le rendement le plus élevé du S & P 500. “Je ne laisserait aucun pionnier venir ici », a-t-il déclaré. Chevron (CVX): Cramer a noté que le Club avait réduit ses avoirs Chevron plus tôt ce mois-ci, bloquant un gain de 38,5% sur ces actions avec la vente. “Nous n’avons rien à faire du tout”, a-t-il déclaré. Devon Energy (DVN) : Devon est un autre titre énergétique du portefeuille avec lequel nous vous disons d’être patient. L’action a augmenté de près de 20 % depuis que Cramer a dit aux membres de l’acheter le 2 août. C’est pourquoi, mardi, nous avons officiellement abaissé notre note sur le Devon à 2 , ce qui signifie que nous ne serions acheteurs qu’en cas de recul. Coterra Energy (CTRA): Le Club a vendu une partie de ses actions Coterra lundi, une décision disciplinée destinée à tirer parti de la surperformance de l’énergie par rapport au marché plus large. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long SBUX, HAL, PXD, DVN, CVX et CTRA. Voir ici pour une liste complète des actions.) 