Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct "Morning Meeting" à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi : Nous voulons une croissance sans inflation WMT, les bénéfices HD battent les détaillants Mentions rapides : CTRA, DIS, WFC 1. Nous voulons une croissance sans inflation Les actions étaient mitigées mardi, les noms technologiques gardant un couvercle sur le Nasdaq comme les rendements obligataires ont augmenté. Le Dow Jones Industrial Average était en hausse pour sa cinquième session consécutive. Le brut West Texas Intermediate, la référence pétrolière américaine, a chuté de 2,5%, ce qui augure bien pour l'inflation. Jim Cramer a déclaré à plusieurs reprises qu'il pensait que le pic du pétrole en juin avait contribué à calmer l'inflation en juillet. Alors que le marché et l'économie ont récemment montré des signes prometteurs, Jim a souligné mardi : « Nous voulons une croissance sans inflation. Nous ne voulons pas que le pétrole soit trop chaud. 2. Les bénéfices de WMT et HD stimulent les détaillants Home Depot (HD) et Walmart (WMT) ont annoncé des bénéfices avant la cloche mardi, faisant grimper les stocks d'autres détaillants, y compris Club holding Costco (COST). Alors que nous détenions des positions dans Walmart et Costco plus tôt cette année, nous avons vendu le premier après ses avertissements de stocks excédentaires et l'impact potentiel sur ses résultats. Costco, en revanche, n'a pas été confronté au même type de problèmes d'inventaire. Il a également réussi à augmenter les prix de certains articles et à maintenir les prix stables pour d'autres, tout en maintenant de fortes ventes. Cette semaine regorge d'autres détaillants déclarant des revenus. Voir une liste ici. Nous surveillerons chacun d'eux alors qu'ils dévoilent leurs résultats financiers et, à leur tour, fourniront des informations sur les dépenses des consommateurs et l'inflation. 3. Mentions rapides : CTRA, DIS, WFC Nous avons également des mises à jour sur d'autres noms de club. Le gaz naturel a grimpé d'environ 5 % mardi, atteignant son plus haut niveau depuis fin juillet. C'est une bonne nouvelle pour Club holding Coterra Energy (CTRA), que Jim qualifie de "meilleure compagnie de gaz naturel du pays". Nous avons examiné les recommandations de Dan Loeb sur Disney (DIS), et nous pensons qu'il n'y a là rien de révélateur. La réduction des coûts, par exemple, est quelque chose que nous sommes sûrs que l'entreprise a déjà sur son radar. Quant à l'insistance de Loeb pour que Disney se sépare d'ESPN, nous pensons que même si cela pourrait être bon pour les résultats de l'entreprise à court terme, il est crucial d'avoir une composante sportive en direct dans sa diffusion en continu, d'autant plus qu'elle permet de différencier son produit des autres des services comme Netflix (NFLX). Les banques se sont bien comportées récemment, et nous pensons que les meilleures à détenir actuellement sont Bank of America (BAC) et Club holding Wells Fargo (WFC) pour leurs importantes bases de dépôts.