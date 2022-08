3 points à retenir de la “Morning Meeting” de l’Investing Club lundi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de lundi. L’avertissement de Nvidia est une réinitialisation Les mauvaises nouvelles n’ont pas fait chuter le marché La loi sur la réduction de l’inflation pourrait être mauvaise pour le marché 1. L’avertissement de Nvidia est une réinitialisation Nvidia (NVDA) a déclaré dans un rapport préliminaire sur les résultats financiers qu’elle s’attend à ce que les revenus du deuxième trimestre être de 6,7 milliards de dollars, en deçà de ses prévisions initiales de 8,1 milliards de dollars. La société a attribué ce raté principalement à des revenus de jeu plus faibles que prévu, en baisse de 33% par rapport à l’année précédente en raison de macro vents contraires. Nous pensons que cette annonce préalable sert d’événement de compensation visant à réinitialiser les attentes. Les investisseurs peuvent désormais aborder le titre avec un peu plus de certitude quant à ce à quoi s’attendre au cours des prochains trimestres. Nous ne pensons pas qu’il y ait une urgence à intervenir ici malgré le déclin d’aujourd’hui. Les actions ont augmenté d’environ 25 % depuis le creux du 1er juillet, et les ventes massives sur ce type de nouvelles peuvent durer quelques jours. Alors que les actions d’Advanced Micro Devices (AMD) ont légèrement baissé aux nouvelles, les récents résultats d’AMD suggèrent qu’il est beaucoup plus résistant à ce ralentissement macroéconomique et aux défis du marché final des consommateurs, grâce à un centre de données solide et à des revenus intégrés liés à l’accord Xilinx . 2. Les mauvaises nouvelles n’ont pas fait chuter le marché Les actions ont gagné tôt lundi malgré l’avertissement de Nvidia, mais ont depuis perdu ces gains et se négocient à plat. C’était quand même une surprise. “Ce qui est si fascinant à propos de Nvidia, c’est que si ce chiffre dans leur annonce préalable sortait, disons il y a un mois, cela ferait chuter l’ensemble du marché”, a déclaré Jeff Marks, directeur de l’analyse de portefeuille du Club. Cela pourrait être un bon signe pour un marché qui a connu des difficultés cette année en raison de la montée en flèche de l’inflation, des augmentations des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des fermetures de Covid en Chine. La résilience du marché est également de bon augure pour la prédiction antérieure du légendaire technicien du marché Larry Williams selon laquelle le marché se redressera jusqu’en août. De plus, Club holding Disney (DIS) rapporte plus tard cette semaine. Le titre était en hausse lundi. Nous pensons que cela pourrait être un signe qu’il y a trop de mousse sur le marché – ou que le stock n’aurait jamais dû descendre de 180 $. 3. La loi sur la réduction de l’inflation du Sénat pourrait nuire aux actions Le Sénat a adopté dimanche la loi sur la réduction de l’inflation, un paquet soutenu par les démocrates englobant un financement pour lutter contre le changement climatique et étendre la couverture des soins de santé. La législation comporte plusieurs parties qui ont un impact sur les sociétés pharmaceutiques, notamment en permettant à Medicare de négocier les prix avec les sociétés pharmaceutiques, en plafonnant les prix de l’insuline pour les personnes âgées sous Medicare et en imposant une taxe minimale de 15% aux grandes entreprises. Parce qu’il semble qu’il y aura un ordre hiérarchique auquel les entreprises seront affectées par cette législation, et que certains des médicaments en question auront connu la concurrence des génériques et des biosimilaires au moment où elle entrera en vigueur, nous n’avons pas encore pris de décision pour réduire nos participations dans nos noms pharmaceutiques comme Johnson & Johnson (JNJ). Cependant, nous pensons que nous devrons faire quelques ajustements, car le marché a connu une déchirure ces derniers temps. Nous croyons que les parts des fabricants de médicaments n’ont pas encore ressenti l’impact de ce projet de loi parce qu’il y a de la confusion autour de lui et que son contenu était inconnu du grand public jusqu’à récemment. “En tant qu’écologiste, je suis ravi de cette [legislation]. En tant que personne qui souhaite que vous gagniez plus d’argent en bourse, je peux être tout sauf ravi “, a déclaré Cramer. 