3 points à retenir de la fenêtre de janvier sans victoire de l’USMNT

L’équipe nationale masculine des États-Unis a affronté la Colombie pour un match nul sans but à Carson, en Californie, samedi lors de son deuxième match depuis la Coupe du monde 2022. L’impasse survient trois jours après une défaite 2-1 contre la Serbie lors d’un autre match amical, laissant les Américains – qui n’avaient que cinq restes de la liste de la Coupe du monde disponibles pour les deux matches amicaux de ce mois-ci – attendre au moins mars pour leur première victoire de 2023 .

Voici trois réflexions rapides sur le match de samedi et le camp d’ouverture de l’année dans son ensemble.

Un mois de janvier sans victoire malgré l’amélioration des performances américaines

Les cinq vétérans de Qatar 2022 faisaient partie de la formation de départ du patron par intérim Anthony Hudson pour celui-ci, mais Los Careferos étaient un adversaire redoutable malgré une expérience nettement inférieure à celle des hôtes. Et pour un match sans aucun but, c’était une affaire divertissante.

Le laisser-aller qui est un incontournable de tout match dans lequel la plupart des joueurs sont entre les saisons était évident, mais les deux équipes se sont battues dès le coup de sifflet d’ouverture.

“Cela aurait facilement pu être un match de qualification, c’était ce que les joueurs y mettaient”, a déclaré Hudson par la suite. “C’était un match très intense.”

Les États-Unis ont presque ouvert le score grâce au débutant Paxten Aaronson – le frère cadet de l’attaquant de Leeds United Brenden – à deux reprises en première mi-temps. Le vétéran de la Coupe du monde Jesus Ferreira, jouant contre sa nation natale, a gâché la meilleure opportunité du concours dans la seconde. Les États-Unis ont également eu deux cris de pénalité agités par les officiels, qui n’ont pas bénéficié d’un arbitre assistant vidéo pour cette exposition.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de but à atteindre samedi, ni de victoire à fêter dans ce premier rendez-vous du cycle de la Coupe du monde 2026. Ajoutez à la bombe de mi-camp de jeudi que le directeur sportif du football américain Earnie Stewart quitte avec le directeur général de l’USMNT Brian McBride ainsi que l’avenir incertain de l’entraîneur de la Coupe du monde Gregg Berhalter avec le programme, et ce n’a pas été le meilleur mois pour les hommes américains. Pourtant, ce camp a atteint son but dans l’ensemble.

“L’objectif de ce camp était de chercher de nouveaux joueurs”, a déclaré Hudson. “Je pense que nous avons atteint nos objectifs. Il y a un tas de joueurs là-dedans que nous voulions voir avec nous, que nous voulions voir dans des matchs compétitifs. Cela nous a donné l’opportunité de le faire.”

Plusieurs jeunes Américains montrent un potentiel

La star de l’équipe nationale américaine des moins de 20 ans, Paxten Aaronson, a affiché à la fois sa promesse et son inexpérience contre la Colombie, mais il a également été fortement impliqué lors de sa première apparition internationale.

L’autre débutant de samedi, l’arrière gauche John Tolkin, n’avait pas non plus l’air déplacé dans l’une des positions les moins profondes du groupe de joueurs.

“C’est un enfant confiant”, a déclaré Hudson à propos de Tolkin. “Je ne pense pas que cette situation l’ait mis en phase du tout.”

Dans un début quelque peu surprenant sur son compatriote attaquant Brandon Vazquez, Matthew Hoppe a réalisé une bien meilleure performance que celle qu’il a produite sur le banc contre la Serbie. Alors que sa prise de décision était suspecte, son combat ne l’était pas.

“J’imagine que pour les défenseurs, il est horrible de jouer contre lui”, a déclaré Hudson à propos de Hoppe, qui a connu des difficultés lors de sa première saison avec Middlesbrough et a été autorisé par le club anglais de deuxième division à participer à ces matchs. “Il ne s’arrête tout simplement pas.”

Les performances encourageantes d’Aaronson, Hoppe et Tolkin samedi suivent celles des autres jeunes Cade Cowell et Gaga Slonina et de Vazquez, 24 ans, contre la Serbie. Une victoire aurait été bien, mais il est difficile de demander beaucoup plus que cela.

“Ce fut un très bon test pour nos joueurs, et en particulier pour certains des plus jeunes”, a déclaré Hudson. “Cela aura été une belle expérience pour eux.”

De plus gros tests à venir pour l’USMNT

La froide vérité est que dans le grand schéma des choses, ces deux jeux ne signifient pas grand-chose. La Coupe du monde 2022 s’est terminée le mois dernier. Seule une poignée d’habitués étaient disponibles pour ce camp. L’équipe est supervisée par un manager de canard boiteux. Ajoutez à cela le drame hors du terrain qui a dominé la conversation autour de l’équipe nationale depuis le Qatar, y compris la nouvelle de jeudi selon laquelle Stewart et McBride sont absents, et il ne devrait pas être surprenant que ce groupe n’ait pas mis le feu au monde cette semaine. Ce sont des matchs amicaux de pré-saison glorifiés. Les résultats n’ont littéralement aucune importance.

Ce ne sera pas le cas en mars, juin et juillet. Les Américains disputeront deux matchs de la phase de groupes de la Ligue des Nations de la CONCACAF fin mars, la finale étant prévue début juin et la Gold Cup par la suite. L’ensemble du pool de joueurs sera alors disponible. Cela fournira une meilleure mesure de la position des États-Unis au début du cycle de 2026. L’ambiance autour du programme pourrait également être plus légère.

“Nous avons un groupe incroyable”, a déclaré Hudson. “Un grand nombre de joueurs ne sont pas là, mais je peux vous assurer qu’ils adorent jouer pour cette équipe. Ils adorent venir représenter l’équipe nationale, et travailler avec un groupe de joueurs comme celui-là est un vrai privilège.”

