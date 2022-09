La juge Aileen Cannon, la juge nommée par Trump récemment connue pour avoir tordu la loi de manière à saper l’une des enquêtes criminelles du ministère de la Justice sur l’ancien président Donald Trump, a émis une nouvelle ordonnance qui, eh bien, tord la loi en nœuds.

Le mois dernier, le FBI a exécuté un mandat de perquisition à Mar-a-Lago, la résidence de Trump en Floride, et a saisi plusieurs boîtes de documents. Ils comprennent 103 documents avec des marquages ​​classifiés, certains d’entre eux indiquant que les informations contenues dans ces documents sont classifiées aux niveaux les plus élevés. Selon le Washington Post, ces documents comprennent « un document décrivant les défenses militaires d’un gouvernement étranger, y compris ses capacités nucléaires ».

L’équipe juridique de Trump a mené une campagne devant le tribunal de Cannon pour empêcher le DOJ d’examiner ces documents. Cannon a donné jeudi à Trump une autre victoire dans cette campagne, bien que sa dernière commande réduise légèrement l’une des victoires précédentes de Trump dans sa salle d’audience.

La Constitution prévoit plusieurs garanties contre les perquisitions et saisies abusives par les forces de l’ordre. Le FBI doit avoir un motif probable pour justifier une perquisition dans une résidence privée et il doit obtenir un mandat délivré par un magistrat neutre.

Bien que le DOJ se soit conformé à ces exigences constitutionnelles, Cannon a émis une ordonnance plus tôt ce mois-ci faisant valoir que Trump a droit à des protections spéciales qui sont rarement accordées à un suspect criminel, en grande partie à cause de «l’ancienne position de Trump en tant que président des États-Unis».

Plus précisément, Cannon a ordonné au ministère de la Justice de suspendre son enquête criminelle sur Trump jusqu’à ce qu’un fonctionnaire nommé par le tribunal, connu sous le nom de «maître spécial», examine les documents saisis.

Bien que l’ordonnance initiale de Cannon ait permis au DOJ de poursuivre une enquête parallèle sur la sécurité nationale évaluant comment la possession de ces documents par Trump aurait pu nuire à la sécurité nationale, le DOJ a informé Cannon dans une requête déposée la semaine dernière que ces deux enquêtes “ne peuvent pas être facilement séparées”, en grande partie parce que elles sont conduites par le même personnel.

Dans la requête de la semaine dernière, le DOJ a demandé à Cannon d’autoriser la poursuite de son enquête criminelle concernant les 103 documents classifiés. Jeudi, Cannon a officiellement rejeté cette demande et a nommé Raymond Dearie, un juge fédéral principal, en tant que maître spécial pour examiner tous les documents saisis à Trump pour des indications qu’ils pourraient être protégés par le privilège avocat-client ou exécutif. Cannon demande également à Dearie de commencer son examen avec les documents classifiés.

Le DOJ a déjà indiqué qu’il demanderait réparation à une cour d’appel fédérale, peut-être dès ce soir. L’affaire s’appelle Trump c. États-Unis.

Mais il y a plusieurs choses à approfondir avec la commande de Cannon en premier.

Le nouvel ordre de Cannon suggère que Trump pourrait d’une manière ou d’une autre posséder des documents gouvernementaux classifiés

L’ordonnance initiale de Cannon repose sur la proposition selon laquelle Trump a fait valoir de manière plausible qu’il a “le droit de posséder au moins une partie des biens saisis”. Mais, comme l’a noté le ministère de la Justice dans la motion de la semaine dernière, Trump “n’affirme pas et ne peut pas affirmer qu’il possède ou a un droit de possession sur des documents classifiés”.

Les documents classifiés appartiennent par définition au gouvernement fédéral et non à un particulier – en effet, le but de la classification d’un document est d’empêcher que ce document n’entre en possession de quiconque que le gouvernement ne veut pas voir.

De plus, le FBI affirme que certains des documents pertinents sont marqués comme “classifiés/TS/SCI”, une désignation qui fait référence à des “informations sensibles compartimentées” – des informations qui sont généralement stockées dans des installations spécialisées pour empêcher la diffusion des informations.

Dans sa récente ordonnance, Cannon dit essentiellement qu’on ne peut pas faire confiance au FBI lorsqu’il prétend que ces documents sont classifiés. “La Cour ne juge pas approprié d’accepter les conclusions du gouvernement”, écrit Cannon, selon lesquelles “la totalité des quelque 100 documents isolés par le gouvernement (et les “documents physiquement attachés à ceux-ci”) sont des documents gouvernementaux classifiés”.

Un tel scepticisme à l’égard des affirmations d’un organisme d’application de la loi pourrait être le bienvenu dans un autre contexte. Mais, encore une fois, la Constitution énonce les exigences que le FBI doit respecter pour saisir des documents et les utiliser dans une enquête criminelle – cause probable plus un mandat – et le FBI s’est conformé à ces obligations constitutionnelles.

Si Trump pense que certains de ces documents lui ont été illégalement saisis, il peut soulever cet argument lors de son procès pénal, s’il est jamais inculpé, et demander que les documents soient exclus de ce procès. Il pourrait faire, en d’autres termes, ce que tout autre accusé est autorisé à faire.

Mais Cannon lui offre des protections supplémentaires dont pratiquement aucun suspect criminel ne bénéficie, en grande partie sur le fait qu’il était président.

Cannon donne au ministère de la Justice un peu plus de latitude, mais probablement pas assez pour qu’il puisse l’utiliser en toute sécurité

Rappelons que l’ordonnance initiale de Cannon stipulait que le FBI pourrait poursuivre son enquête de sécurité nationale sur la manière dont la possession de ces documents par Trump aurait pu nuire aux intérêts du renseignement de la nation, mais qu’il devait suspendre son enquête criminelle. En réponse à l’argument du DOJ selon lequel ces deux enquêtes sont difficiles à démêler, Cannon répond essentiellement que “difficile” ne signifie pas “impossible”.

L’un des documents du gouvernement, note-t-elle, “indique qu’il serait” extrêmement difficile “de bifurquer le personnel impliqué dans les processus décrits”. Mais “extrêmement difficile”, affirme-t-elle, n’est pas la même chose que “inextricablement liés”.

Cela dit, la dernière ordonnance de Cannon contient des termes suggérant que le DOJ peut poursuivre certaines parties de son enquête criminelle.

Bien que Cannon interdise au ministère de la Justice de “présenter les documents saisis à un grand jury et d’utiliser le contenu des documents pour mener des entretiens avec des témoins dans le cadre d’une enquête criminelle” – une restriction qui empêche effectivement le DOJ d’inculper Trump jusqu’à ce que l’ordre de Cannon soit levé – elle écrit que « dans la mesure où les évaluations de sécurité sont vraiment, en fait, indissociables de l’utilisation des matériaux saisis dans le cadre d’une enquête criminelle », l’enquête criminelle peut se poursuivre.

En pratique, cependant, il est loin d’être clair que le ministère de la Justice puisse profiter de cette concession de Cannon. Le nouvel ordre de Cannon ne contient que des descriptions limitées de ce que le DOJ peut et ne peut pas faire. Et il est possible que le FBI ne soit pas disposé à porter son propre jugement tant qu’il sait qu’un juge apparemment hostile peut les mépriser s’il n’est pas d’accord avec le jugement du FBI.

Cannon semble n’avoir aucune idée du fonctionnement des documents classifiés

Une autre ligne de l’avis de Cannon mérite d’être notée. Dans sa requête de la semaine dernière, le ministère de la Justice a fait valoir que “l’ordonnance de la Cour nuirait irrémédiablement au gouvernement et au public en obligeant inutilement le gouvernement à partager des documents hautement classifiés avec un maître spécial”.

Comme la Cour suprême l’a jugé dans Département de la Marine c.Egan (1988), « Pour des ‘raisons. . . trop évident pour appeler à une discussion élargie “, les décisions sur qui devrait être autorisé à voir les documents classifiés” doivent être laissées à la large discrétion de l’agence responsable, et cela doit inclure une large discrétion pour déterminer qui peut y avoir accès.

Mais l’ordre de Cannon amène effectivement le maître spécial, qui n’a pas “besoin de connaître” les informations contenues dans les documents classifiés qui sont fondées sur des préoccupations de sécurité nationale, au sein de la communauté des personnes autorisées à voir des documents spécifiques hautement classifiés. Cela place sa commande en contradiction avec Éganet avec des pratiques ordinaires régissant les secrets les mieux gardés de la nation.

En tout état de cause, le résultat le plus important de l’ordonnance de Cannon est que le DOJ est désormais libre de demander réparation à un tribunal supérieur. Il est probable qu’ils le feront dès que leurs avocats pourront rédiger la requête appropriée.