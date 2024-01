3 points à retenir alors que l’Alabama remporte la plus grande victoire de la saison contre Auburn, n°8

Nate Oats a obtenu une réponse à sa question, au moins pour une nuit. Après avoir lancé le défi pour son match de basket-ball masculin en Alabama hier : « Sommes-nous un groupe compétitif qui fait ce qu’il faut pour gagner ? — le Crimson Tide a répondu avec l’une de ses performances les plus inspirées de l’année contre son rival Auburn, battant son rival Tigers, 79-75.

Dans le processus, l’Alabama, non classé (13-6, 5-1), a remporté sa première victoire de la saison, éliminant les Tigres n°8 (15-3, 5-1), 79-75. Mark Sears (22 points) et Rylan Griffen (17 points et cinq paniers à 3 points) se sont nourris de la foule animée du Coleman Coliseum, offrant une victoire de renom bien méritée sur laquelle UA tentera de s’appuyer pour une autre couronne de saison régulière.

Pendant ce temps, la star des Tigers, Johni Broome, a dominé avec 25 points, 14 rebonds et cinq blocs. Mais les 12 points en seconde période du grand Grant Nelson de l’Alabama ont gardé le public local heureux dans la dernière ligne droite passionnante. Voici nos plats à emporter :

L’émotion est vive alors que les deux équipes surmontent un jeu bâclé

La remise annuelle du trophée d’esprit sportif Iron Bowl Foy-ODK a eu lieu pendant l’entracte. Les footballeurs Jalen Milroe et Malachi Moore ont reçu une chaleureuse ovation. Mais c’est là toute l’étendue de la bonne volonté manifestée entre les deux parties. Après un court délai d’éclairage à l’intérieur de l’arène, les équipes ont échangé des coups au corps et les deux bases de supporters ont pu être entendues pendant les courses de notation en alternance, avec une poignée de chants peu recommandables de la section étudiante de l’UA.

Le garde des Tigres KD Johnson et l’entraîneur d’Auburn Bruce Pearl ont dû être consultés après une bagarre près du banc de l’UA après le premier temps mort des médias. Dans les dernières minutes de la première mi-temps, Mark Sears s’est vu infliger une faute technique. Le seul rythme que le jeu a trouvé était une série de revirements (ils ont combiné pour un total de 25).

Un Dylan Cardwell ivre a porté le score à 16-8 pour les Tigres après le premier temps mort des médias, alors que le mouvement du ballon d’Auburn maintenait la rotation de l’Alabama déséquilibrée. Mais le Tide a répondu avec son style de jeu, commençant à lancer chaque essai à 3 points qu’il avait. En 90 secondes et quatre possessions, UA a réussi trois tirs à 3 points pour prendre l’avantage. (L’Alabama est allé 11 pour 30 dans la nuit à distance. Pendant ce temps, Auburn est allé 5 pour 25.)

Au moins dans les 20 premières minutes, c’est l’Alabama qui a perdu des ballons et commis moins d’erreurs. UA est entré dans les vestiaires avec une avance de 44-30 et plusieurs joueurs de l’Alabama se sont attardés sur le terrain pendant quelques instants supplémentaires pour encourager la foule.

L’entraîneur de l’Alabama, Nate Oats, encourage l’équipe lors de la première moitié d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA contre Auburn, le mercredi 24 janvier 2024, à Tuscaloosa, en Alabama (AP Photo/Vasha Hunt) AP

Le basket-ball col bleu a prospéré

Auburn a explosé en seconde période, transformant une séquence de 9-0 en une séquence de 16-4. Le garde Tre Donaldson a finalement réussi un vol au milieu du terrain pour un dunk facile qui a donné à Auburn une avance d’un point avec 9 :16 à jouer en temps réglementaire. Les revirements ne se sont pas arrêtés pour l’Alabama, même s’il a réussi à repousser un rallye avec des moments difficiles.

Après que Johnson ait épinglé un lay-up de Latrell Wrightsell Jr. sur le panneau, Wrightsell s’est précipité vers le coin pour un 3 points. Lorsque Donaldson a marqué un profond 3 points, Sears en a frappé un avec une main devant son visage. Suite à un mauvais airball de Nelson, le transfert a conduit la voie pour un dunk inversé.

Le score était égal à 67 à un peu moins de quatre minutes de la fin. Le leader a changé de mains cinq fois. Les fautes se sont accumulées et les lancers francs sont devenus cruciaux tout au long de la séquence. L’Alabama avait 16 points sur la ligne, contre 14 pour Auburn.

Un Grant Nelson ivre a donné à UA une avance de cinq points dans la dernière minute. Mais après que Nelson ait commis une faute sur un tir à 3 points, UA a dû être renfloué après que Chad Baker-Mazara (un tireur de lancers francs à 89 %) ait réalisé deux sur trois avec Auburn mené par trois.

Le garde de l’Alabama Mark Sears tire à côté du garde d’Auburn Aden Holloway (1) et de l’attaquant Jaylin Williams (2) pendant la première moitié d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA, le mercredi 24 janvier 2024, à Tuscaloosa, en Alabama. (AP Photo/Vasha Hunt )AP

L’Alabama s’en sort avec une victoire potentielle décisive

Les enjeux avant mercredi soir étaient clairs. L’Alabama n’avait pas encore battu une grande équipe et Auburn n’en avait pas encore joué. Et après 40 minutes de lutte acharnée, il est difficile d’évaluer différemment les équipes.

Le Tide ira aussi loin que sa défense, comme le montre le taux de réussite de 41,8 % d’Auburn. Des questions demeurent cependant, comme si l’Alabama peut en faire assez à l’intérieur et si Auburn peut être à la hauteur dans les environnements routiers. Mais le fait que UA ait pris une avance à deux chiffres et ait évité un rallye prouve qu’il est capable de réussir en mars.

L’Alabama est entré dans la soirée avec sa meilleure victoire à Mississippi State. Maintenant, Auburn peut reprendre son travail.

Nick Alvarez est journaliste pour Alabama Media Group. Suivez-le sur Twitter @nick_a_alvarez ou envoyez-lui un email à [email protected].