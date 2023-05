3 plus gros matchs à surveiller en semaine 7

La NWSL, la ligue la plus imprévisible et la plus compétitive du football féminin, entre dans la septième semaine de match avec la différence entre la quatrième et la première position d’un seul point.

Au lieu de trois matchs de la UKG Challenge Cup avant le week-end de rencontres, la semaine sept n’en avait qu’un seul préparant le terrain pour ce qui devrait être une autre semaine exaltante d’action NWSL. La liste des matchs comprend deux matchs vendredi suivis d’un samedi et de trois autres commençant dimanche à 15 h 00 HNE en Caroline du Nord.

Cela commence vendredi soir avec les deux équipes au sous-sol de la NWSL actuellement avec les Red Stars de Chicago visitant une équipe désespérée du Racing Louisville qui n’a pas encore remporté de match cette saison. Houston Dash accueille Portland Thorns une heure plus tard, tandis qu’un match nocturne de la NWSL samedi à Los Angeles ouvre la voie à trois pour clôturer le week-end. Bien qu’il soit presque impossible de deviner ce qui va se passer un week-end donné dans cette ligue, voici trois des rencontres les plus fascinantes à envisager pour planifier votre week-end.

3 matchs à suivre lors de la semaine 7 de la saison régulière de la NWSL :

3. OL règne au North Carolina Courage

Date: Dimanche 14 mai, 15h00 HNE

Comment regarder : Paramount+

Compte tenu de la façon dont le North Carolina Courage de Seah Nahas est sorti de la porte à domicile contre les Portland Thorns, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas le faire une semaine plus tard contre OL Reign. C’est un affrontement entre deux équipes qui doivent se sentir bien après les résultats de qualité de la semaine 6. La Caroline du Nord et le Reign sont deux des quatre clubs qui ont réussi plus de 74% de leurs passes jusqu’à présent cette saison.

Propulsé par l’un des candidats MVP de la ligue en ce moment Kerolin, le Courage a brisé la défense des champions en titre à trois reprises. Depuis qu’il a été blanchi lors de la UKG Challenge Cup au Red Bull Arena, NC a commencé à prendre sa possession et à la transformer en buts. Nahas a clairement indiqué que son équipe posséderait plus le ballon que l’adversaire, et maintenant, cette possession rapporte des dividendes.

Après un stand de deux matchs à domicile, le règne de Laura Harvey retourne sur la côte est, un endroit qui ne les a pas particulièrement bien traités au début de la campagne. Depuis cette défaite contre Washington Spirit à Audi Field pour ouvrir la saison, le Reign a enchaîné sept invaincus dans toutes les compétitions, marquant deux buts ou plus en trois matches de championnat consécutifs. L’équipe de Seattle entame une série difficile de matches de championnat contre une équipe qui a été l’une des équipes les plus convaincantes de la NWSL jusqu’à présent en 2023. Le talent de haut niveau des deux côtés saute de la page, créant un match qui comporterait des objectifs époustouflants . Le Courage a remporté sept de ses huit derniers matchs au WakeMed Soccer Park contre le Reign, ce qui pourrait très bien être dans l’esprit d’Harvey avant dimanche après-midi.

Prédiction : OL Reign 2-3 North Carolina Courage