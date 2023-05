3 plus grandes décisions face aux Lakers cette intersaison

Les Lakers ont été balayés de la finale de la Conférence Ouest et font face à plusieurs grandes décisions en NBA Free Aagence. Voici les plus gros.

Les Lakers de Los Angeles ont connu l’un des plus grands revirements en cours de saison de l’histoire de la NBA. Au début de la saison, ils étaient 2-10. À la date limite des échanges, ils étaient 25-31 et la tête de série n ° 13. Ils termineraient la saison 43-39 et se retrouveraient en finale de la Conférence Ouest.

Malheureusement, la course magique des Lakers s’est terminée par un balayage de quatre matchs aux mains des Denver Nuggets. Cette nouvelle équipe des Lakers était une équipe bien en forme mais seuls cinq joueurs de la liste sont sous contrat pour la saison prochaine. Les Lakers ont beaucoup de questions et de décisions à prendre avant le libre arbitre.

Les plus grandes décisions des Lakers pendant l’intersaison : 3. Garder Austin Reaves

L’une des plus grandes surprises pour les Lakers cette saison a été l’émergence du gamin non repêché d’Oklahoma – Austin Reaves. Au cours de la saison, il a récolté en moyenne 13 points, 3,4 rebonds, 3,4 passes décisives, tirant à 53% depuis le terrain, 40% depuis 3 et 86% depuis la ligne des lancers francs. Il a vraiment intensifié les choses pour les Lakers au cours de leurs 26 derniers matchs où il a récolté en moyenne 16,4 points, 3 rebonds, 5,1 passes décisives sur 57,4% de tirs depuis le terrain, 44% depuis 3 et 85% depuis la ligne des lancers francs.

Reaves poursuivra son succès en séries éliminatoires, étant le troisième meilleur buteur des Lakers avec une moyenne de 16,9 points, 4,4 rebonds, 4,6 passes décisives sur les divisions 46/44/90. Dans les finales de conférence, il aurait en moyenne 21,3 points, 3,5 rebonds, 5,3 passes décisives sur des divisions 55/56/100. Sur la plus grande scène, il s’est produit au plus haut niveau.

Reaves entre dans l’agence libre 2023 en tant qu’agent libre restreint. Les Lakers peuvent lui offrir une prolongation, mais on craint que d’autres équipes soient prêtes à lui offrir un contrat beaucoup plus important que ce que les Lakers peuvent se permettre. Si une équipe est prête à lui offrir un contrat de 100 millions de dollars, les Lakers auront une décision difficile à prendre concernant l’appariement, devant potentiellement laisser d’autres joueurs partir pour garder Reaves.

Reaves a donné toutes les raisons pour que les Lakers le gardent, mais signer un contrat aussi gros nuira à leurs chances de signer plus de joueurs de rôle ou une autre grande star.