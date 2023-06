3 plongeurs britanniques perdus dans l’incendie d’un bateau en mer Rouge seraient morts

Trois ressortissants britanniques portés disparus après qu’un bateau de plongée sous-marine sur lequel ils naviguaient ont pris feu en mer Rouge au large des côtes égyptiennes sont décédés, a déclaré lundi un voyagiste basé au Royaume-Uni.

Les autorités égyptiennes ont déclaré que les trois hommes avaient disparu lorsqu’un navire de plongée de taille moyenne nommé « Hurricane » a pris feu dimanche au large de la station balnéaire de Marsa Alam, dans le sud de la mer Rouge. L’incendie a été causé par un court-circuit électrique dans la salle des machines du bateau, ont-ils déclaré.

Nous « devons accepter que trois de nos invités de plongée très appréciés, qui n’avaient pas participé au briefing de plongée tôt le matin du 11 juin, ont péri dans l’incident tragique », a déclaré Scuba Travel, basé au Royaume-Uni, dans un bref communiqué.

La société n’a pas précisé comment elle avait déterminé que les trois hommes étaient morts et les autorités égyptiennes ont seulement déclaré qu’ils étaient portés disparus. Scuba Travel n’a pas identifié les trois.

Douze autres plongeurs britanniques et 14 membres d’équipage égyptiens ont été évacués dimanche matin du navire lors d’une opération de sauvetage près du récif d’Elphinstone, a déclaré Scuba Travel dans un bref communiqué. Les 15 touristes étaient des plongeurs qualifiés lors d’une croisière d’une semaine, a-t-il déclaré.

« Au moment où l’incendie s’est déclaré, 12 plongeurs participaient à un briefing à bord, tandis que les disparus avaient apparemment décidé de ne pas plonger ce matin-là », indique le communiqué.

Le porte-parole de Scuba Travel, Pat Adamson, a déclaré à l’Associated Press que le voyagiste n’était pas en mesure de fournir des détails sur l’endroit où se trouvaient les trois invités lorsque l’incendie s’est déclaré dimanche à 8 h 30, heure locale, ni sur l’emplacement des corps. Cependant, il a déclaré qu’il était normal que les clients refusent les plongées tôt le matin pendant les voyages d’une semaine.

Adamson a déclaré que l’agence de voyages n’avait reçu aucune confirmation des autorités égyptiennes qu’une équipe d’enquête était montée à bord du bateau. L’entreprise attend une enquête complète.

Le littoral égyptien de la mer Rouge compte certaines des destinations balnéaires les plus renommées du pays et est populaire auprès des vacanciers européens. Il a cimenté sa réputation de destination de plongée avec un accès facile aux récifs coralliens depuis les côtes et les sites de plongée offrant une vie marine diversifiée.

Ces dernières années, l’Égypte s’est donné beaucoup de mal pour renforcer son industrie touristique, touchée par des années d’instabilité politique, le COVID-19 et les effets économiques négatifs de la guerre en Ukraine.