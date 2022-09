3 plats à emporter de la réunion du matin de mardi

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de mardi. Ce n’est absolument pas le moment d’acheter Mentions rapides : F, HUM, META, CRM, AMZN Exclusive se penche sur 3 noms de club 1. Ce n’est absolument pas le moment d’acheter Notre oscillateur à courte portée S & P 500 de confiance est à moins 2,37 % , indiquant que ce n’est pas le moment idéal pour ramasser des actions. Et bien que les actions aient terminé en hausse lundi, Jim Cramer a déclaré que le rallye n’était pas durable pour une raison : le marché est contrôlé par le Trésor à 2 ans, qui est devenu un formidable adversaire des actions en raison de son rendement élevé. Les investisseurs semblent parier que le rendement, qui oscille autour de 4 %, passera à 6 % – ce qui, selon lui, bat presque toutes les actions du S & P. ​​2. Mentions rapides : F, HUM, META, CRM, AMZN Les actions de Ford (F) ont baissé de 9% lundi matin après avoir averti d’un milliard de dollars supplémentaires de coûts résultant de l’inflation et des problèmes de chaîne d’approvisionnement. Le constructeur automobile a déclaré que si les pénuries de pièces empêcheront la livraison d’environ 40 000 à 45 000 véhicules, elles atteindront les concessionnaires au quatrième trimestre. Nous pensons que cette nouvelle crée une opportunité pour les investisseurs d’acheter des actions de Ford à 13 $. Morgan Stanley a mis à niveau Humana (HUM) pour acheter en attente et a relevé son objectif de cours à 549 $ mardi matin, réaffirmant notre préférence pour les actions défensives. Le PDG de Meta Platforms (META), Mark Zuckerberg, a annoncé mardi que la société s’associe à Salesforce (CRM) pour aider les entreprises à mieux interagir avec les clients sur le service de messagerie WhatsApp. Certaines personnes spéculent sur le fait que Meta pourrait créer WhatsApp, avec le partenariat Salesforce, ce qui serait formidable pour les actionnaires. Alors que certains se sont moqués de l’achat de “Thursday Night Football” par Amazon (AMZN), le nombre record de nouvelles inscriptions Prime tirées au cours de sa diffusion de 3 heures montre que c’était une décision intelligente. 3. Regards exclusifs sur 3 noms de club Jim s’entretiendra avec les PDG de Nvidia (NVDA), Johnson & Johnson (JNJ) et Salesforce pour l’épisode de mardi soir de “Mad Money”, de San Francisco. Revenez sur la page Investing Club pour les faits saillants des interviews exclusives. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long F, HUM, META, AMZN, NVDA, JNJ, CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.