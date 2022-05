3 plats à emporter de Dollar General, les revenus de Dollar Tree qui ont fait monter les actions en flèche

Le président exécutif de Dollar Tree, Rick Dreiling, a énuméré les nombreux défis auxquels les consommateurs sont confrontés, des niveaux d’inflation les plus élevés depuis le début des années 1980 aux prix record de l’essence et à l’incertitude des événements actuels tels que la guerre en Ukraine et la pandémie. Il a ajouté que de nombreux consommateurs “vivent d’un chèque de paie à l’autre”.

“Nous commençons déjà à voir nos principaux clients commencer à acheter plus intentionnellement”, a déclaré le PDG de Dollar General, Todd Vasos, lors d’un appel avec des analystes. Et nous commençons à voir que le prochain niveau de clients commence également à acheter un peu plus chez nous.”

Les actions de Dollar General et de Dollar Tree ont bondi jeudi, alors que les discounters dépassaient les attentes de bénéfices trimestriels de Wall Street, rehaussaient les perspectives pour l’année à venir et parlaient de consommateurs affluant vers des prix plus bas en période d’inflation.

Dollar General et Dollar Tree ont dépassé les attentes concernant les bénéfices, les revenus et les ventes des magasins comparables du premier trimestre fiscal.

Les schémas de vente des entreprises faisaient écho à ceux de Walmart et Target, deux entreprises qui ont également vu un changement vers l’épicerie et loin de la marchandise générale au cours du premier trimestre fiscal.

“Nous pensons que c’est un moteur de trafic et que les clients découvrent les articles et apprécient la valeur que nous leur donnons, au fil du temps, nous pensons que cela contribuera à générer du trafic dans l’ensemble du magasin, pas seulement dans ces catégories”, a déclaré Michael Witynski, PDG de Dollar Tree. dit aux analystes.

Chez Dollar Tree, les boissons gazeuses, les collations salées et les biscuits font partie des articles qui ont gagné en popularité, d’autant plus que le détaillant a élargi son assortiment d’aliments et de boissons. La société est la société mère de Family Dollar, une bannière qui privilégie davantage la nourriture que la bannière homonyme.

Vasos a déclaré que les ventes des magasins comparables de Dollar General ont chuté dans chacune des catégories de produits saisonniers, de vêtements et de produits pour la maison au cours du premier trimestre fiscal, mais que davantage de consommables ont été vendus. Dans l’ensemble, les ventes des magasins comparables ont chuté de 0,1 % par rapport à la même période il y a un an, dépassant la baisse de 1,3 % anticipée par les analystes, selon FactSet.

Il y a un an, les consommateurs avaient des dollars supplémentaires grâce aux chèques de relance et aux crédits d’impôt pour enfants. Cela signifiait que certains se précipitaient pour des articles impulsifs ou des achats discrétionnaires. Ces dollars ont disparu et d’autres postes budgétaires, comme l’épicerie et l’essence, sont devenus plus chers.

Les acheteurs viennent toujours dans les magasins, mais achètent des articles différents. La nourriture représente une part plus importante des paniers et a stimulé les ventes de Dollar General et de Dollar Tree au cours du premier trimestre fiscal.

Dollar Tree, qui comprend plus de 15 500 magasins, en ouvre 590 cette année. Il ajoute une gamme plus large de produits en augmentant le prix des articles à 1 $ à 1,25 $ et en ajoutant des marchandises à 3 $ et 5 $. Et il a recruté de nouveaux cadres pour redresser sa bannière Family Dollar.

Dollar General ajoute plus d’embouts et de présentoirs qui mettent en valeur sa marque de distributeur moins chère et ses articles à 1 $, a déclaré Vasos. Il a déclaré que la société avait “constaté une accélération de notre activité de marque privée” ces dernières semaines.

L’entreprise s’agrandit également avec ses magasins. Environ 800 des nouveaux emplacements seront son plus grand format de 8 500 pieds carrés, avec des allées supplémentaires pour les articles de santé et de beauté et des glacières contenant des produits ou d’autres produits d’épicerie, a déclaré le directeur financier John Garratt aux analystes lors de l’appel.

Dollar General, qui compte plus de 18 000 magasins, ouvrira 1 100 nouveaux emplacements cette année. Il va s’étendre son nouveau concept de magasin, PopShelf, et aller de l’avant avec l’ajout de plus de marchandises liées à la santé. Et il se mondialisera en ouvrant jusqu’à 10 magasins au Mexique d’ici la fin de cette année.

Même avant que l’inflation n’atteigne son plus haut niveau depuis quatre décennies, Dollar Tree et Dollar General avaient prévu d’agrandir l’empreinte de leurs magasins, de s’étendre à de nouvelles catégories et de développer des stratégies pour séduire davantage de clients. Les détaillants ont doublé cela jeudi – affirmant que le contexte économique difficile rend le bon moment et les offres plus attrayantes.

Dollar Tree et Dollar General n’étaient pas à l’abri d’une hausse des coûts au premier trimestre, et certains investisseurs se sont demandé s’ils pouvaient maintenir les prix bas sans nuire aux bénéfices.

Jusqu’à présent, les détaillants ont réussi à dépasser les prévisions de bénéfices de Wall Street malgré la hausse des prix du carburant, du fret et plus encore. C’est quelque chose que Walmart et Target n’ont pas fait.

Vasos a déclaré que Dollar General peut échanger contre d’autres articles ou réduire les tailles si le prix de certains produits augmente. Il a déclaré que la société gérait étroitement les stocks pour éviter un niveau élevé de démarques et d’articles excédentaires qui ne se vendent pas.

Dollar General a également mis en place quelques autres mesures de réduction des coûts et de génération de profits. Il a ajouté le paiement en libre-service à plus de 8 000 magasins à la fin du premier trimestre. Il prévoit de transformer environ 200 magasins en caisse libre-service seulement cette année. Il fait plus que doubler sa flotte privée de camions à partir de 2021, ils représentent donc environ 40 % de sa flotte de transport sortant d’ici la fin de l’année. Et c’est transporter plus de produits de soins de santé, comme les médicaments contre la toux et le rhume, qui ont de meilleures marges que la nourriture.

Chez Dollar Tree, une hausse des prix a été un gros coup de pouce pour la rentabilité. Le détaillant a annoncé l’année dernière qu’il augmenterait d’un quart le prix des articles en dollars. Il déploie également des articles à 3 $ et 5 $ dans plus de magasins.

Witynski a déclaré qu’une gamme de prix plus large signifie de nouvelles opportunités de vente pendant les saisons clés, telles que les vacances. Il a déclaré que Dollar General avait enregistré de fortes ventes autour de Pâques et de la Saint-Valentin et s’attend à une dynamique similaire dans la seconde moitié de l’année avec la rentrée scolaire, Halloween et la saison des fêtes.