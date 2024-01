3 personnes tuées et un bébé blessé à Portland, Oregon, lorsqu’une ligne électrique tombe sur une voiture pendant une tempête

Une ligne électrique est tombée mercredi sur une voiture garée à Portland, dans l’Oregon, tuant trois personnes et blessant un bébé lors d’une tempête de verglas qui a rendu les routes et les autoroutes de montagne dangereuses dans le nord-ouest du Pacifique. Peu avant midi, les répartiteurs ont commencé à recevoir des appels frénétiques concernant une ligne électrique tombée en panne et des personnes semblant électrocutées, selon un communiqué des pompiers de la ville.

Une branche était tombée sur la ligne, la faisant tomber sur un SUV, précise le communiqué.

Alors que la situation chaotique se développait, un habitant a attrapé le bébé des mains d’une des personnes allongées dans la rue dans le but de lui sauver la vie, selon le communiqué. Les trois tués – deux adultes et un adolescent – ​​ont été retrouvés morts à l’arrivée des pompiers et le bébé a été transporté à l’hôpital.

Cliquez ici pour voir les médias associés. Cliquez pour agrandir



“Il semble qu’ils aient eu peur et soient sortis du véhicule”, a déclaré Rick Graves, porte-parole des pompiers de Portland.

On pense que les victimes ont été électrocutées après être descendues du véhicule, indique le communiqué.

Une branche d’arbre se trouve sur une ligne électrique autrefois active à Portland, Oregon, sur une image fournie par Portland Fire & Rescue après que le fil soit tombé sur un véhicule, tuant trois personnes et blessant un bébé lors d’une tempête de verglas le 17 janvier 2024. Rick Graves/Portland Fire & Rescue via AP



Daniel Buck, qui vit à quelques pas de l’endroit où les décès ont eu lieu dans le nord-est de Portland, a déclaré à l’Associated Press qu’il avait entendu une explosion, puis avait vu une personne sortir en courant d’une voiture avec la ligne tombée en flammes. Lorsqu’il s’est approché, a-t-il déclaré, il a vu cette personne et deux autres personnes au sol à environ 35 pieds de la voiture, là où le reste de la ligne électrique était tombé. Il a déclaré avoir vu les jambes de pantalon d’une des victimes en feu.

“Ils étaient tous en contact avec le fil sous tension, donc personne ne pouvait les toucher pour les aider”, a déclaré Buck, qui a décrit les victimes comme des résidents d’un appartement voisin. “C’était tout simplement terrible.”

La compagnie d’électricité a ensuite mis la ligne hors tension, ajoute le communiqué sans préciser quelle compagnie.

Autour de Portland, conduire et même marcher étaient pratiquement impossibles à cause des routes et des trottoirs recouverts de glace. Des glaçons pendaient aux toits et aux voitures, et la glace recouvrait les branches, les plantes et les feuilles comme du verre épais.

Une grande partie de la région était sous avertissement mercredi pour jusqu’à 1 pouce de glace, promettant de ne faire qu’ajouter aux dégâts causés par une tempête meurtrière et puissante qui a frappé ce week-end. La zone d’alerte a été réduite plus tard dans la matinée à certaines parties du sud-ouest de l’État de Washington et du nord-ouest de l’Oregon, y compris Portland, et limitée davantage à la bordure ouest de la gorge du fleuve Columbia dans l’après-midi.

Des pluies verglaçantes pourraient revenir dans la région de jeudi soir à vendredi matin, a indiqué le service météorologique national. Les zones les plus susceptibles d’être touchées comprennent la région métropolitaine de l’est de Portland et l’ouest de la gorge du fleuve Columbia.

Les responsables des transports de Portland ont demandé au public de rester à l’écart des routes jusqu’à jeudi matin, et de nombreux districts scolaires, y compris le plus grand de l’Oregon, ont annulé les cours pour une troisième journée consécutive car les routes restaient glissantes.

Les trois décès de mercredi s’ajoutent aux au moins sept décès liés à des arbres tombés et à une hypothermie présumée lors de la tempête du week-end précédent.

Diane Flaherty, résidente d’un quartier boisé du sud-ouest de Portland, a déclaré que sa maison était sans électricité depuis samedi. Ce jour-là, elle a quitté sa maison pour rester chez son beau-frère lorsqu’elle a vu le grand arbre dans sa cour commencer à se balancer sous le vent fort.

“C’était comme une zone de guerre”, a-t-elle déclaré, décrivant le bruit des arbres qui craquaient lorsqu’ils tombaient sur les voitures et les maisons de ses voisins. “Nous étions absolument abasourdis.”

La tempête a annulé ou retardé des vols, notamment à Vancouver, en Colombie-Britannique, où de fortes chutes de neige ont recouvert la ville et embarrassé la circulation, a rapporté La Presse Canadienne.

La tempête a frappé le nord-ouest des États-Unis, alors que la majeure partie du reste du pays a dû y faire face. temps amer qui, dans certains endroits, mettent en danger l’approvisionnement en électricité. Quelque 41 000 foyers et entreprises de l’Oregon n’avaient pas d’électricité jeudi matin, selon PowerOutage.us.