3 personnes tuées à la Michigan State University; homme armé mort

EAST LANSING, Michigan (AP) – La police a déclaré qu’un homme soupçonné d’avoir tué trois personnes et d’en avoir blessé cinq autres à la Michigan State University lundi soir est décédé.

Selon la police, l’homme s’est apparemment tiré une balle hors du campus. L’annonce est intervenue tôt mardi, quatre heures après que des fusillades ont été signalées, d’abord à Berkey Hall, puis à proximité de la MSU Union, un centre populaire pour manger ou étudier.

L’État du Michigan a levé une ordonnance d’abri sur place qui était en place pour les étudiants depuis environ 20h30 lundi.

EAST LANSING, Michigan (AP) – Un homme armé a ouvert le feu lundi soir à la Michigan State University, tuant trois personnes et en blessant cinq autres, et la police a exhorté les étudiants effrayés et les autres à s’abriter sur place alors qu’ils cherchaient le suspect.

Des centaines d’officiers parcouraient le campus d’East Lansing, à environ 145 kilomètres au nord-ouest de Detroit, à la recherche du suspect, que la police a décrit comme un petit homme noir avec des chaussures rouges, une veste en jean et une casquette.

« Il y a trois décès confirmés. Cela s’ajoute aux cinq victimes qui ont été transportées à l’hôpital », a déclaré la police du campus sur Twitter.

Les tirs ont commencé peu avant 20h30 au Berkey Hall, un bâtiment universitaire, et se sont également produits à proximité du syndicat étudiant, un lieu de rassemblement populaire, a déclaré Chris Rozman, chef adjoint par intérim du département de police du campus.

Les étudiants ont reçu l’ordre de s’abriter sur place pendant des heures. Rozman a exhorté les parents à rester à l’écart.

“Je ne peux qu’imaginer l’émotion qui est impliquée en ce moment. … Nous faisons tout ce que nous pouvons pour assurer la sécurité de notre campus et de tous nos étudiants », a-t-il déclaré.

Le porte-parole de l’hôpital Sparrow, John Foren, a déclaré qu’il n’avait aucune information sur l’état de cinq personnes blessées.

À 22 h 15, la police a déclaré que Berkey, ainsi que les résidences voisines, étaient sécurisées.

Par ailleurs, la police sur Twitter a signalé une fusillade à IM East, un centre de loisirs pour étudiants. Mais Rozman n’en a pas parlé lors d’une conférence de presse et a déclaré qu’il y avait eu de fausses informations faisant état de tirs supplémentaires.

La météorologue de WDIV-TV, Kim Adams, dont la fille fréquente l’État du Michigan, a déclaré aux téléspectateurs que les étudiants étaient épuisés par la saga d’une heure.

“Ils se sont cachés, toutes les lumières éteintes dans une pièce sombre”, a déclaré Adams. «Leurs téléphones portables commencent à perdre la charge de la batterie. Ils n’ont pas tous de chargeurs avec eux et perdre le contact avec le monde extérieur est terrifiant un jour normal pour les collégiens, et encore moins quand il y a quelqu’un là-bas qu’ils n’ont pas encore attrapé.

Aedan Kelley, un junior qui vit à un demi-mile (moins d’un kilomètre) à l’est du campus, a déclaré qu’il avait verrouillé ses portes et couvert ses fenêtres “au cas où”. Les sirènes étaient constantes, a-t-il dit, et un hélicoptère a plané au-dessus.

“C’est très effrayant”, a déclaré Kelley. “Et puis j’ai tous ces gens qui m’envoient des textos pour me demander si je vais bien, ce qui est écrasant.”

L’État du Michigan compte environ 50 000 étudiants. Toutes les activités du campus ont été annulées pendant 48 heures, y compris l’athlétisme et les cours.

Kusmer a rapporté d’Indianapolis.

Joey Cappelletti et Ken Kusmer, l’Associated Press