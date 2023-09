3 personnes retrouvées mortes au camping Rocky Mountain tentaient d’échapper à la société : demi-sœur

DENVER-

La demi-sœur d’une femme du Colorado qui a été retrouvée morte avec sa sœur et son fils adolescent dans un camping isolé des Rocheuses affirme que les femmes ont fui dans la nature après avoir lutté pour faire face aux changements sociétaux de ces dernières années, mais qu’elles n’étaient pas équipées pour survivre hors réseau. .

Exposés à plusieurs mètres de neige, à des températures négatives et sans nourriture trouvée dans leur camp, Christine Vance, Rebecca Vance et le fils de Rebecca sont probablement morts de malnutrition et d’hypothermie, selon les autopsies publiées cette semaine. Les autorités n’ont pas divulgué le nom du garçon.

Ces rapports contenaient un autre détail effrayant qui a fait pleurer la demi-soeur Trevala Jara : le corps du garçon de 14 ans a été retrouvé avec le chapelet béni préféré de Jara qu’elle a donné au groupe avant leur départ.

« Dieu était avec eux », a déclaré Jara, qui n’a toujours pas trouvé la force de retirer le chapelet du sac de danger. Mais Jara, qui a tenté de les convaincre de ne pas y aller, se pose des questions.

« Pourquoi voudrais-tu faire ça sachant que tu me laisserais derrière ? » dit-elle en larmes. « Pourquoi ne m’avez-vous pas écouté, moi et mon mari ? »

Le camp et le corps de l’adolescent ont été découverts pour la première fois par un randonneur errant hors sentier en juillet. Le bureau du shérif du comté de Gunnison a retrouvé les corps des deux femmes le lendemain, lorsqu’ils ont fouillé le camping et ouvert la fermeture éclair de la tente. Tous trois étaient morts depuis un certain temps. Des contenants de nourriture vides et des livres de survie étaient éparpillés sur le sol. A proximité, un appentis prolongé près d’un foyer.

Les sœurs de Colorado Springs, à environ une heure au sud de Denver, prévoyaient de vivre hors réseau depuis l’automne 2021, a déclaré Jara. Ils ont estimé que la pandémie et la politique ont fait ressortir le pire de l’humanité.

Ils n’étaient pas des théoriciens du complot, a déclaré Jara, mais Rebecca Vance « pensait qu’avec tout ce qui change et tout, ce monde allait prendre fin. … (Ils) voulaient être loin des gens et des influences de ce que les gens peuvent faire ». les uns aux autres. »

Jara se souvient de Rebecca Vance comme d’une personne un peu réservée, tranchante comme un fouet et capable de lire un livre de 1 000 pages en quelques jours. Le fils de Vance a été scolarisé à la maison et est un expert en mathématiques, a déclaré Jara.

Christine Vance était plus extravertie, charismatique et n’était pas convaincue au début à l’idée de fuir la société, a déclaré Jara, « mais elle a juste changé d’avis parce qu’elle ne voulait pas que notre sœur et notre neveu soient seuls. »

Rebecca et Christine Vance ont dit à d’autres qu’elles se rendaient dans un autre État pour une urgence familiale. Ils ont fait part à Jara de leurs projets, mais pas de l’endroit où ils installeraient leur camp. Ils ont regardé des vidéos YouTube pour se préparer à leur vie dans la nature, mais ils étaient terriblement sous-préparés, a déclaré Jara.

Jara a déclaré qu’elle avait tout essayé, sauf le kidnapping, pour les empêcher de partir, mais que rien n’avait fonctionné. Jara veut désormais avertir les autres des risques liés à la survie dans la nature.

« Je ne souhaite cela à personne », a déclaré Jara. « J’ai hâte d’arriver au point où je suis heureux et tout ce à quoi je pense, ce sont les souvenirs. »

——



Bedayn est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.