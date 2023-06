3 personnes ont été infectées par le paludisme en Floride et au Texas. Que se passe-t-il?

Fin mai, dans le comté de Sarasota, en Floride, les responsables de la santé ont confirmé avoir identifié un cas de paludisme transmis localement. À la mi-juin, ils ont confirmé le second. Le 23 juin, le Texas s’est joint à lui : son département de la santé de l’État a annoncé qu’il avait confirmé un cas de transmission locale du paludisme dans le comté de Cameron.

Tout cela est très inhabituel. Les États-Unis n’ont pas documenté un cas de paludisme acquis localement depuis 20 ans.

Bien qu’environ 2 000 personnes infectées par le paludisme se présentent chaque année dans le système de santé américain, ces cas sont tous liés à des voyages en dehors des États-Unis. Ni les personnes impliquées dans les affaires de Floride ni l’affaire du Texas n’avaient voyagé. Cela signifie que dans les deux États, l’infection a été contractée à l’intérieur des frontières américaines.

Les experts disent que les trois cas ne devraient pas justifier la panique face à la transmission généralisée du paludisme aux États-Unis. Mais cela justifie de se poser quelques questions et de se méfier de la menace d’une transmission plus locale. Les moustiques peuvent infecter plusieurs personnes avant même qu’une épidémie complète ne soit identifiée – il pourrait donc y avoir plus de cas.

Même si cela s’avère ne pas être répandu, c’est un bon rappel : le paludisme pourrait faire un retour aux États-Unis, et nous – et notre infrastructure de santé publique – devons être préparés. Cela est d’autant plus vrai qu’un climat changeant et des modèles météorologiques changeants entraînent de plus en plus la migration des moustiques vers de nouveaux endroits dans le monde, permettant au paludisme de s’installer là où il ne l’a pas fait auparavant.

Ces cas ne sont pas la pire forme de la maladie, mais ils ne sont pas bénins

Le paludisme se décline en une variété de saveurs, toutes dans le genre Plasmodium, et tous les parasites qui infectent et tuent les globules rouges. L’anémie qui en résulte est la principale cause de la plupart des ravages corporels qui s’ensuivent.

L’espèce qui a été identifiée en Floride et au Texas est P. vivax. Ce n’est pas la pire des espèces de paludisme : P. falciparum, la forme la plus grave de paludisme, est 10 fois plus mortelle que vivax, selon une étude américaine diagnostiquée entre 1985 et 2011. Mais vivax n’est pas une mince affaire. Les personnes atteintes de cette infection peuvent développer un gonflement cérébral potentiellement mortel, une congestion pulmonaire et une insuffisance rénale.

L’infection provoque des fièvres qui vont et viennent, ainsi qu’un large éventail de symptômes qui peuvent être confondus avec la grippe, un insecte gastrique ou une maladie du foie.

Le paludisme à Vivax est également plus sournois que certains de ses homologues : le parasite peut rester dormant dans le foie pendant des années après l’infection initiale, relevant la tête longtemps après une exposition. (Dans le monde, la plupart des infections paludéennes à vivax surviennent en Afrique de l’Est, en Asie du Sud et dans le nord de l’Amérique du Sud.)

Le paludisme était un énorme problème aux États-Unis jusqu’à ce qu’il soit éradiqué dans les années 1950, en grande partie en pulvérisant l’insecticide DDT dans les maisons et les zones environnementales pour tuer les moustiques qui le propagent. (Toutes les formes de paludisme sont propagées par les moustiques dans l’Anopheles genre, et les États-Unis en ont encore beaucoup.)

Tenir également le paludisme à distance : les moustiques qui transmettent la maladie aiment piquer la nuit – et comme les maisons américaines ont de plus en plus incorporé des moustiquaires et de la climatisation, les personnes à l’intérieur ont été mieux protégées contre la nourriture pour ce genre particulier.

Donc le paludisme n’est plus quelque chose qu’on s’attendrait à attraper aux États-Unis. Mais lorsque les choses s’alignent parfaitement, tous les ingrédients sont réunis pour que la transmission du paludisme se produise aux États-Unis.

Que faut-il pour que la transmission du paludisme se produise aux États-Unis ?

Une grande question sans réponse à l’heure actuelle est la suivante : pourquoi deux régions géographiquement éloignées des États-Unis voient-elles actuellement une transmission locale du paludisme, surtout après tant d’années sans elle ?

Bien que les deux États voient chaque année de nombreux cas de paludisme liés aux voyages, ces cas ne conduisent généralement pas à une propagation locale. Est-ce que quelque chose de différent cette année? Ou est-ce juste une coïncidence?

Pour réfléchir aux possibilités, il est utile de comprendre comment le paludisme se propage.

Le paludisme se transmet lorsqu’un moustique anophèle femelle pique une personne infectée, puis une semaine plus tard, pique une personne non infectée. Entre les piqûres, le moustique fait des affaires de moustiques dans de l’eau chaude et stagnante – mais il est pointilleux sur l’eau qu’il préfère. Ces moustiques qui propagent le paludisme aiment généralement se reproduire dans des plans d’eau avec une croissance de la végétation le long des berges, a écrit Wade Brennan, un responsable des moustiques du comté de Sarasota, dans un e-mail. En d’autres termes, il préfère la forêt aux flaques d’eau près des habitations humaines, comme celles que vous pourriez trouver dans un seau vide ou une poubelle à l’extérieur de votre maison.

Pour lancer la transmission locale, une personne qui a contracté P. vivax le paludisme à l’étranger doit se rapprocher suffisamment de l’habitat d’un moustique anophèle pour se faire piquer. Pendant les jours suivants, l’infection à vivax se prépare dans l’intestin du moustique. Environ une semaine plus tard, il est prêt à infecter une autre personne. Lorsque le moustique pique sa prochaine victime, les particules de sa salive se mélangent au sang de la personne – et avant que le moustique ne lâche prise, certaines de ces particules sont injectées à la personne.

Quelques semaines plus tard, cette deuxième personne tombe malade. Pendant ce temps, le moustique a encore quelques semaines à vivre – et pendant ce temps, il se nourrit toujours d’autres personnes, les infectant potentiellement aussi. Mais même s’il meurt, ses amis pourraient mordre cette personne nouvellement infectée et transmettre l’infection.

Donc : Les éléments de base de la transmission du paludisme sont une source (le voyageur de retour infecté), un vecteur (le moustique), une cible non infectée (les cas nouvellement identifiés) et un environnement qui leur permet d’entrer en contact. L’augmentation de l’un de ces éléments pourrait rendre la transmission locale plus probable.

Un système de santé publique robuste aide à comprendre les causes dans des cas comme celui-ci et est essentiel à la réponse

Il n’est pas encore clair si des changements dans les populations de moustiques ou dans le comportement humain sont la raison de cette vague actuelle de cas acquis localement. Mais les enquêtes de santé publique dans les deux États ont déjà identifié des facteurs de risque pour les personnes infectées – et des réservoirs environnementaux de l’infection.

Michael Drennon, un épidémiologiste du département de la santé du comté de Sarasota, n’a pas pu partager d’informations démographiques ou de localisation sur les deux personnes infectées localement. Cependant, il a noté que les deux étaient des adultes qui passaient beaucoup de temps dehors la nuit et qu’ils n’avaient voyagé nulle part en dehors des États-Unis. Un représentant du Texas Department of State Health Services a déclaré que le cas identifié dans cet État était un adulte qui travaillait à l’extérieur.

Brennan a déclaré que son équipe de gestion des moustiques du comté de Sarasota avait trouvé des moustiques infectés par le paludisme dans un marais de la région et avait concentré ses efforts de prévention là-bas, en appliquant des insecticides qui tuent à la fois les formes adultes et juvéniles du moustique. « Nous avons pu nous assurer que la population de moustiques dans cette zone est extrêmement faible », a-t-il écrit.

On ne sait pas si plus de moustiques anophèles que d’habitude circulent dans l’un ou l’autre État. Plus de moustiques augmenteraient les chances que les parasites d’une personne infectée se propagent à une personne non infectée – et rendraient la maladie plus difficile à éradiquer.

Dans l’ensemble, l’environnement des États-Unis est de plus en plus propice à la croissance des populations de moustiques, ce qui peut augmenter le risque de transmission du paludisme. Le changement climatique « joue certainement un rôle dans les maladies à transmission vectorielle » à travers les États-Unis, a déclaré Estelle Martin, entomologiste à l’Université de Floride à Gainesville qui étudie les maladies transmises par les moustiques. Au cours des deux dernières décennies, l’augmentation des températures et les conditions météorologiques extrêmes ont favorisé la réplication des moustiques – et ils favorisent également la réplication des parasites du paludisme. Mais on ne sait pas exactement quel rôle cette dynamique joue dans ces trois cas.

Un porte-parole des Centers for Disease Control and Prevention a écrit vendredi dans un e-mail à Vox: « Bien que nous sachions en général que le climat peut être l’un des nombreux facteurs pouvant avoir un impact sur les maladies à transmission vectorielle, dans cette situation, il n’y a aucune raison impérieuse de penser donc. » Les forces de la migration étaient plus susceptibles d’être en jeu, a déclaré l’agence : « Aujourd’hui, les voyages et le commerce mondiaux permettent aux maladies à transmission vectorielle de se déplacer dans le monde et de se transmettre par des moustiques ou des tiques locaux, en particulier dans les endroits où ces maladies ont pu avoir une fois été commun.

Ce n’est pas le moment de paniquer, mais il est temps de se protéger

Même si plusieurs personnes ont été infectées et qu’il y a des moustiques avec le parasite dans leur ventre, cela ne signifie pas que les États-Unis se dirigent vers une épidémie explosive de paludisme. « Il est toujours inquiétant d’avoir une transmission locale dans une zone », a déclaré Martin, mais a ajouté qu’il n’y avait pas lieu de paniquer. Et il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire pour se protéger.

Il est important que les gens fassent de leur mieux pour éviter les piqûres de moustiques, a déclaré Drennon. Il conseille aux gens de porter des manches longues et de se couvrir les jambes – ce qui, selon lui, est difficile dans la chaleur de la Floride – et d’utiliser un anti-moustique.

L’élimination des lieux de rencontre des moustiques est également très importante : bien que les moustiques anophèles ne se rassemblent généralement pas près des maisons, il conseille aux gens de drainer toute eau stagnante et d’éliminer les endroits où l’eau peut s’accumuler, car d’autres moustiques qui propagent d’autres infections peuvent s’y reproduire. « Il n’est pas rare de voir la dengue ici », a-t-il déclaré ; lors de l’épidémie de Zika en 2016-17, l’État était également l’un des deux endroits aux États-Unis où ce virus a été transmis localement.

Il est également important que les prestataires de soins de santé locaux soient conscients du risque local de paludisme. Les moustiques peuvent infecter plusieurs personnes avant même que l’épidémie ne soit identifiée. Ainsi, une fois qu’un cas est détecté, les responsables de la santé publique doivent passer à l’action, alerter les agents de santé, éduquer le public sur la prévention et coordonner les missions de recherche et de destruction des moustiques.

Le premier cas du comté de Sarasota a été initialement diagnostiqué alors que le patient était évalué pour une fièvre; les anomalies des tests sanguins ont incité des tests supplémentaires, a déclaré Drennon. Les fournisseurs de soins de santé de la région ont été alertés du cas et le deuxième cas a été signalé peu de temps après.

Même si ces épidémies s’avèrent être un soubresaut, la menace d’une prise plus forte du paludisme aux États-Unis demeure. « Nous savons que nous avons des personnes qui voyagent partout dans le monde et qui peuvent se retrouver ici avec le paludisme », a déclaré Drennon. « Et nous savons que nous avons ici les espèces de vecteurs qui peuvent le transmettre. » Il est essentiel que le public « prenne des précautions pour éviter de ne pas seulement le paludisme mais d’autres maladies transmises par les moustiques que nous avons en Floride.