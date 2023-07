3 personnes meurent d’intoxications médicamenteuses en 1 semaine à Nelson

Trois personnes sont mortes d’empoisonnements à la drogue à Nelson pendant sept jours au cours de l’une des semaines les plus tragiques de la ville depuis le début de la crise provinciale il y a sept ans.

Les décès, survenus entre le 25 juin et le 1er juillet, ont été confirmés par le chef Donovan Fisher du département de police de Nelson ainsi que par Amber Streukens du Rural Empowered Drug Users Network.

Un porte-parole des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique a déclaré avoir répondu à 10 appels de service liés à des empoisonnements ou des surdoses pendant cette période, mais n’a pas pu fournir de détails sur les résultats des patients.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique ne disposait pas encore des données pour confirmer le nombre de personnes décédées, mais un porte-parole a déclaré qu’il fournirait une mise à jour sur les décès dans la zone de santé locale de Nelson, qui comprend Salmo et certaines parties de la vallée de Slocan, à un moment donné dans le semaines à venir.

Les décès signifieraient que la région de Nelson a enregistré au moins sept décès en 2023. Les données du service des coroners montrent que quatre personnes sont décédées des suites de drogues illicites du 1er janvier au 31 mai.

La région de Nelson a connu sa pire année en termes de décès dus à la drogue et d’appels à l’aide en 2022, avec un record de 10 décès (ce nombre avait été précédemment annoncé à 11 en février) et des ambulanciers paramédicaux répondant à 108 appels, contre 47 l’année précédente.

Plus de 12 000 Britanno-Colombiens ont été tués par des drogues toxiques depuis 2016.

Les derniers décès surviennent lors d’un débat communautaire sur l’endroit où Interior Health devrait installer une tente d’inhalation pour les toxicomanes locaux.

Nelson a deux sites d’injection sécuritaires, mais aucun service d’inhalation supervisée. Le tabagisme est la façon la plus courante de consommer des drogues chez les personnes qui ont été tuées en Colombie-Britannique.

Interior Health a annoncé qu’il mettrait en place un site d’inhalation au Nelson Friendship Outreach Clubhouse, que IH a utilisé dans le passé pour fournir des services tels que le soutien en santé mentale à la communauté de la rue de Nelson.

Mais IH a fait marche arrière sur le plan après que les résidents et les entreprises situés à proximité du site, ainsi que la ville de Nelson et le service de police, ont exprimé leurs inquiétudes concernant le manque de sécurité et ce qu’ils disent être une augmentation de la criminalité et du vandalisme à proximité.

Lors d’une réunion organisée le 29 juin par la chambre de commerce de Nelson et du district, la mairesse Janice Morrison a déclaré aux propriétaires d’entreprise que le conseil municipal envisagerait un règlement interdisant la consommation publique de drogue. Le premier ministre David Eby a déclaré qu’une interdiction provinciale de la consommation de drogues dans les parcs publics sera présentée à l’Assemblée législative à l’automne.

Fisher a également déclaré que le département embaucherait deux agents de sécurité communautaire pour patrouiller au centre-ville. Les agents n’auront pas de rôle d’application de la loi, mais seront invités à communiquer avec les résidents sans abri et les propriétaires d’entreprise tout en travaillant également avec des agents en uniforme et des travailleurs de proximité.

