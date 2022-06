3 personnes et 2 chiens sautent par-dessus bord alors que le yacht brûle et coule

NEW CASTLE, NH (AP) – Un yacht de 70 pieds a brûlé et coulé dans le New Hampshire, envoyant trois personnes à l’hôpital, ont annoncé les autorités.

Le navire, l’Elusive, se trouvait sur la rivière Piscataqua en direction d’une marina de New Castle vers 16 heures samedi lorsqu’un passager a remarqué de la fumée noire sous le pont, a déclaré le ministère de la Sécurité du New Hampshire dans un communiqué.

La Garde côtière et la patrouille maritime de la police de l’État du New Hampshire photos postées des flammes et d’une épaisse fumée noire s’échappant du navire.

Trois passagers, ainsi que deux chiens, ont sauté par-dessus bord lorsque le bateau a été englouti par les flammes. Ils ont été secourus par d’autres bateaux.

Les passagers, identifiés comme Arthur Watson, 67 ans, et Diane Watson, 57 ans, tous deux de New Canaan, Connecticut, et Jarrod Tubbs, 33 ans, de Jupiter, Floride, ont été emmenés à l’hôpital, soignés et libérés.

Malgré les efforts pour sauver le yacht, il a dérivé dans les eaux du Maine et a finalement coulé environ deux heures après l’appel initial au 911, ont annoncé les autorités.

La cause de l’incendie fait l’objet d’une enquête.

The Associated Press