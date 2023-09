3 personnes en garde à vue après le viol collectif d’une adolescente au Rajasthan, son corps jeté dans un puits

Deux hommes ont été arrêtés pour le viol et le meurtre d’une jeune fille de 15 ans dont le corps a été retrouvé hier dans un puits à Sikar, au Rajasthan. Les accusés ont été identifiés comme étant Sameer et Gulam. Un mineur a également été arrêté dans cette affaire et tous les trois sont en cours d’interrogatoire, a indiqué la police.

L’élève de classe 10 de Churu avait disparu dimanche. La police a lancé une enquête sur la base d’une plainte pour disparition déposée par sa famille et a retrouvé son corps dans un puits lundi après-midi, a déclaré le commissaire de police de Sikar, Ali Paris Deshmukh.

L’ancien député de Fatehpur, Nand Kishore Maharia, et d’autres dirigeants du BJP ont organisé un sit-in pour réclamer justice pour la famille.

La famille de la jeune fille avait accusé trois hommes d’enlèvement, de viol collectif, de chantage et de meurtre. Les responsables du district leur ont assuré que l’enquête serait équitable et que les accusés étaient placés en détention pour interrogatoire. Par la suite, une affaire de viol et de meurtre a été enregistrée et les trois hommes arrêtés.

Les manifestants réclamaient également une aide financière à la famille.

Le BJP a pris pour cible le gouvernement d’Ashok Gehlot à cause de cet incident. « Ces scènes horribles de retrait des cadavres de nos filles des puits après qu’elles aient été violées sont désormais devenues courantes dans la Jungle Raj du Congrès », a déclaré le porte-parole du BJP, Laxmikant Bhardwaj.