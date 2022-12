3 personnes arrêtées à Bolingbrook pour possession de méthamphétamine, d’héroïne, de cocaïne et de marijuana – Shaw Local

Un arrêt de la circulation à Bolingbrook le 8 décembre a conduit à l’arrestation d’une femme accusée de possession d’héroïne, de méthamphétamine et de cocaïne et d’accusations contre deux autres hommes accusés de possession d’héroïne.

Vers 2h20 du matin, des agents ont effectué un contrôle routier sur une Nissan Versa 2014 sur Brookview Lane pour une violation d’enregistrement, selon un communiqué du lieutenant Brennan Woods de la police de Bolingbrook.

“Une recherche de cause probable du véhicule et des occupants a été effectuée et des quantités de cannabis, d’héroïne, de méthamphétamine en cristaux et de crack ont ​​été trouvées sur trois des quatre occupants”, a déclaré Woods.

Les trois personnes arrêtées étaient Roger Porter, 41 ans, de Princeton, qui était le conducteur de la voiture, Sasha Starr, 42 ans, de Wyanet et Matthew McCauley, 32 ans, de Princeton.

Une plainte pénale déposée par les procureurs alléguait que Starr possédait entre 15 et 100 grammes d’héroïne, entre cinq et 15 grammes de méthamphétamine et de cocaïne.

Porter et McCauley ont été accusés dans la plainte pénale de possession d’héroïne.

Porter a été cité pour possession illégale de marijuana par un conducteur.

Lundi, Porter, McCauley et Starr ont comparu devant le tribunal pour une audience sur la caution.

Le juge du comté de Will, Brian Barrett, a établi une caution de 10 000 $ pour Starr et une caution personnelle de 10 000 $ pour McCauley et Porter.

Barrett a ordonné aux trois accusés de ne consommer aucune drogue illicite et de ne pas avoir de contact les uns avec les autres.

Starr et McCauley restent en prison tandis que Porter a été libéré.