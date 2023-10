26 octobre — Trois personnes ont été récemment arrêtées, et une a été inculpée pour avoir prétendument tenté de voler un grand réservoir de propane.

L’incident s’est produit vers 14 h 29 le 10 octobre au 23075 County Road 1W, selon l’adjoint du shérif du comté de Pontotoc, Roberto Vargas.

“À notre arrivée sur la propriété, l’adjoint Brian Mai et moi-même avons pris contact avec (le signaleur) qui a informé que les individus garés devant son véhicule avaient tenté de prendre un grand réservoir de propane fixe de la propriété”, a déclaré Vargas. “J’ai observé une Ford F250 beige à cabine allongée avec un sujet masculin, Cody Keith Brown, debout près du pare-chocs avant, un autre sujet masculin, Ryan Anthony Dew, assis sur le siège arrière de la cabine, et un autre sujet masculin, John David Huston. , debout près de la roue avant du véhicule. Alors que l’adjoint Mai et moi-même approchions des sujets, Huston a ouvert la porte passager avant du véhicule et a semblé tendre la main. Huston a reçu l’ordre à plusieurs reprises de lever les mains, mais n’a pas obéi. “

Vargas a déclaré que Mai s’était approché de Huston et l’avait attaché aux mains.

“Tous les sujets ont été détenus”, a déclaré Vargas. “L’adjoint Mai a observé une substance blanche semblable à un cristal (située) à l’endroit où Huston se tenait.

Huston et Dew ont déclaré aux députés qu’ils étaient membres de la tribu, c’est pourquoi Chickasaw Nation Lighthorse a été priée de répondre.

“Après avoir transmis les informations des trois sujets au répartiteur central, nous avons été informés que Dew et Huston avaient des mandats d’arrêt non exécutés de la part des services de police de la Nation Chickasaw et de la Nation Choctaw.”

Vargas a parlé avec Brown.

“Brown a déclaré qu’il aidait seulement Huston à récupérer les réservoirs de propane qui

Brown pensait que Huston avait acheté”, a déclaré Vargas. “Brown a déclaré qu’il n’avait aidé qu’en conduisant le véhicule depuis la (région de Latta.)”

Brown, 35 ans, qui n’est pas membre de la tribu, a été arrêté par des députés, puis inculpé par le tribunal de district du comté de Pontotoc pour grand vol.

L’homme qui a initialement appelé les autorités a déclaré aux policiers qu’à son arrivée sur les lieux, la camionnette était arrimée au réservoir de propane.

“J’ai observé un réservoir de propane argenté qui semblait avoir été récemment déplacé et des empreintes de pneus de véhicule sur l’herbe menant au réservoir”, a déclaré Vargas. “J’ai en outre observé deux roues dont les pneus semblaient avoir été récemment déplacés.”

Garza a déclaré que peu de temps après, la propriétaire est arrivée et a déclaré qu’elle n’avait donné à personne la permission de se trouver sur sa propriété. Elle a dit à Garza qu’elle s’était fait voler des biens dans le passé et qu’elle porterait plainte dans cette affaire.

Garza a déclaré que la police de Lighthorse était arrivée sur les lieux, avait mené son enquête, puis avait arrêté Dew et Houston. Le pick-up a ensuite été mis en fourrière.

Huston, 40 ans, a été inculpé devant le tribunal de district de la nation Chickasaw pour possession criminelle d’une substance dangereuse contrôlée et délit de possession d’accessoires liés à la drogue.

Selon les archives judiciaires, Dew, 35 ans, n’a pas été inculpé dans le cadre de cette affaire.