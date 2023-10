3 pêcheurs philippins meurent en mer de Chine méridionale après que leur bateau ait été heurté par un navire commercial qui passait

MANILLE, Philippines (AP) — Trois pêcheurs philippins sont morts dans la mer de Chine méridionale controversée après que leur bateau a été accidentellement heurté…

MANILLE, Philippines (AP) — Trois pêcheurs philippins sont morts dans le conflit Mer de Chine méridionale après que leur bateau ait été accidentellement heurté par un navire commercial qui passait, ont annoncé mercredi les garde-côtes philippins.

Le bateau de pêche, le F/B Dearyn, était amarré dans une zone de pêche en haute mer au large du nord-ouest des Philippines lorsqu’il a été heurté avant l’aube lundi par le navire qui passait et a chaviré, tuant son capitaine et deux membres d’équipage. Trois autres pêcheurs ont survécu, ont indiqué les garde-côtes sans plus de précisions.

Les trois pêcheurs sont morts des suites d’un « possible traumatisme crânien » causé par la collision et leurs corps ont été ramenés à terre par les pêcheurs survivants, selon un rapport de police distinct.

Rien n’indique que l’accident mortel soit lié au des conflits territoriaux qui couvent depuis longtemps dans la voie navigable très fréquentée.

Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a exprimé sa tristesse face à la mort des pêcheurs et a déclaré qu’une enquête de la garde côtière était en cours.

« Nous assurons les victimes, leurs familles et tout le monde que nous ferons tout notre possible pour demander des comptes aux responsables de ce malheureux incident maritime », a déclaré Marcos dans un communiqué.

Une première évaluation basée sur le récit des pêcheurs survivants et sur le trafic maritime au moment de l’accident a indiqué qu’un pétrolier battant pavillon des îles Marshall pourrait avoir heurté le bateau de pêche philippin, ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.

Les garde-côtes philippins ont déclaré qu’ils tenteraient de localiser le pétrolier et son équipage dans le cadre de l’enquête.

