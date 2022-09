3 pays des Balkans s’efforcent d’éviter la pénurie alimentaire et énergétique

Commentez cette histoire Commentaire

BELGRADE, Serbie – Anticipant un hiver difficile à la lumière de la guerre en Ukraine, trois États des Balkans ont convenu vendredi de s’entraider en cas de pénurie potentielle de nourriture ou d’énergie et ont exhorté l’Union européenne à inclure la région instable dans ses plans de soutien. Les dirigeants de la Serbie, de la Macédoine du Nord et de l’Albanie ont tenu un sommet dans la capitale serbe, Belgrade, dans le cadre de l’initiative dite des Balkans ouverts visant à renforcer les liens économiques régionaux et à intensifier les efforts conjoints pour l’adhésion à l’UE.

“Nous sommes confrontés à un hiver rigoureux et quiconque dit le contraire ne serait pas juste et ne dirait pas la vérité”, a déclaré le président serbe Aleksandar Vucic.

Les responsables ont déclaré que les accords signés lors du sommet incluent un engagement à ne pas limiter les exportations alimentaires entre les trois pays et à coopérer sur les importations d’énergie alors que les prix de l’électricité et autres ont grimpé en flèche dans toute l’Europe.

Le Premier ministre albanais Edi Rama a appelé l’UE à ne pas répéter son “comportement honteux” lors de la pandémie de coronavirus qui, selon lui, a forcé les pays des Balkans à se tourner vers la Chine, la Russie et la Turquie pour acquérir rapidement des vaccins.

“Les perspectives sont vraiment inquiétantes”, a déclaré Rama, qui a suggéré que l’hiver à venir pourrait être le pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a ajouté que la crise énergétique mettra à rude épreuve les budgets des pays des Balkans qui auront besoin d’un soutien supplémentaire de l’UE pour acheter de l’énergie.

Les pays des Balkans occidentaux comprennent l’Albanie, la Serbie, la Bosnie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et le Kosovo, qui sont tous à des stades différents du processus d’adhésion à l’UE. La région est toujours en proie à l’instabilité résultant des guerres des années 1990 et des difficultés économiques qui ont suivi.

Les responsables de l’UE et des États-Unis ont salué l’initiative Open Balkan comme un moyen de stimuler la coopération régionale et le libre-échange en allégeant les procédures et les taxes aux frontières. Les dirigeants de la Serbie, de l’Albanie et de la Macédoine du Nord ont exhorté les autres pays de la région à se joindre au projet.

“C’était la bonne étape au bon moment”, a déclaré le Premier ministre de la Macédoine du Nord, Dimitar Kovacevski. “Nous sommes ici ensemble pour envoyer un message de solidarité entre nos États et gouvernements et de préparation pour faire face ensemble à la crise et à l’hiver rigoureux auquel nous sommes confrontés.”

Étaient également présents à la réunion les ministres des affaires étrangères de la Turquie et de la Hongrie qui ont promis l’aide de leurs pays à la région et ont exhorté l’UE à accélérer le programme d’adhésion.

La réunion de Belgrade est la première après que l’UE a lancé les négociations d’adhésion avec la Macédoine du Nord et l’Albanie en juillet après des années d’attente. Alors que les pays des Balkans occidentaux disent qu’ils restent attachés à l’intégration dans le bloc, on craint que la Russie et la Chine n’interviennent alors que le processus s’éternise.

Les inquiétudes concernant un regain d’instabilité ont augmenté récemment après que les tensions entre la Serbie et le Kosovo ont augmenté le mois dernier en raison de problèmes de reconnaissance des plaques d’immatriculation et des documents d’identité des véhicules de l’autre.