3 patients meurent en Autriche après qu’un incendie s’est déclaré dans un hôpital pendant la nuit

Trois patients sont morts dans un incendie qui s’est déclaré dans la nuit dans un hôpital d’une ville proche de Vienne, ont annoncé mardi les autorités autrichiennes.

L’incendie a commencé dans une chambre du quatrième étage de l’hôpital de Moedling, et les sauveteurs n’ont pas pu sauver trois hommes qui se trouvaient dans cette chambre, a déclaré Matthias Hofer, porte-parole de l’agence de santé de la province de Basse-Autriche, à l’agence de presse autrichienne.

On ne savait pas immédiatement ce qui avait causé l’incendie, dont les autorités ont été alertées peu avant 1 heure du matin et qui a rempli de fumée le service de médecine interne. Environ 90 patients ont été évacués, certains étant transférés dans d’autres parties de l’hôpital et d’autres transférés dans une clinique à Baden, à proximité.

Le feu a été éteint à 3 heures du matin