3 Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie occupée ; Les États-Unis dénoncent la dernière expansion des colonies

TEL AVIV, Israël (AP) – Trois Palestiniens ont été tués lundi matin lors d’un raid de l’armée israélienne dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, ont déclaré des responsables de la santé palestiniens, tandis que l’administration Biden a fermement condamné le dernier acte d’expansion des implantations d’Israël.

Selon le ministère palestinien de la Santé, les trois hommes ont été tués lors d’un raid à Balata, un camp de réfugiés près de la ville de Naplouse. Six personnes ont été blessées, dont une dans un état critique, a indiqué le ministère.

L’armée a confirmé plus tard que des soldats avaient attaqué Balata; il a déclaré que les troupes avaient essuyé des tirs et tué trois Palestiniens. Israël a intensifié ses raids en réponse à une série d’attaques palestiniennes et a déclaré que les opérations de lundi avaient permis de récupérer des armes et une opération de fabrication d’explosifs dans une maison, qu’il a fait exploser.

Pendant ce temps, l’administration Biden a publié dimanche une déclaration acerbe critiquant Israël pour avoir décidé de rétablir les colons dans l’avant-poste précédemment évacué de Homesh, dans le nord de la Cisjordanie.

En mars, le gouvernement israélien a abrogé une loi de 2005 qui démantelait quatre colonies de Cisjordanie. Au cours du week-end, le général en chef de l’armée israélienne en Cisjordanie a signé un ordre rattachant Homesh à un conseil régional local de colons – une décision ouvrant la voie à la reconstruction de l’avant-poste.

Les États-Unis ont été « profondément troublés » par ce que le porte-parole du Département d’État américain, Mathew Miller, a qualifié de politique illégale d’Israël sur l’avant-poste dans le territoire occupé.

Miller a également exprimé les inquiétudes de Washington concernant la visite du ministre ultranationaliste de la Sécurité nationale Itmar Ben-Gvir au Mont du Temple, le site le plus sacré du judaïsme. Le site contesté abrite également la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l’Islam.

« Cet espace sacré ne doit pas être utilisé à des fins politiques, et nous appelons toutes les parties à respecter son caractère sacré », a déclaré Miller dans le communiqué.

En vertu d’arrangements de longue date, les Juifs sont autorisés à visiter le site, mais pas à y prier. Mais ces dernières années, un nombre croissant de visiteurs juifs ont commencé à prier tranquillement, faisant craindre aux Palestiniens qu’Israël complote pour diviser ou reprendre le site. Ben-Gvir réclame depuis longtemps un accès accru aux Juifs.

Ben-Gvir a visité l’enceinte perchée plus tôt dimanche, déclarant que « nous sommes en charge », tandis que le Cabinet israélien a tenu une rare réunion dans la vieille ville de Jérusalem pour célébrer son contrôle de la zone. La visite de Ben-Gvir a été condamnée par les Palestiniens et le voisin d’Israël, la Jordanie.

Ben-Gvir, un ancien chef des colons de Cisjordanie et militant d’extrême droite qui a été reconnu coupable il y a des années d’incitation et de soutien à un groupe terroriste juif, est maintenant ministre de la Sécurité nationale d’Israël, supervisant les forces de police du pays.

Plus de 250 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens depuis le printemps 2022. Environ 50 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Israël affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants, mais des jeunes lanceurs de pierres protestant contre les incursions et des personnes non impliquées dans les affrontements ont également été tués.

La semaine dernière, les Israéliens ont célébré la Journée de Jérusalem, qui célèbre la prise par Israël de Jérusalem-Est, y compris la vieille ville, lors de la guerre de 1967 au Moyen-Orient. Des nationalistes brandissant des drapeaux ont défilé dans la principale artère palestinienne de la vieille ville de Jérusalem, certains chantant des chants racistes anti-arabes, tandis que des centaines de Juifs ont visité le sanctuaire perché au sommet d’une colline.

Israël a également capturé la Cisjordanie et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens cherchent ces territoires pour un futur État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale. Israël a annexé Jérusalem-Est dans un mouvement non reconnu par la plupart de la communauté internationale et considère la ville comme sa capitale indivise et permanente.

Les tensions dans l’enceinte contestée ont alimenté les dernières vagues de violence.

Le gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le plus à droite de l’histoire d’Israël, comprend des partis nationalistes ultra-orthodoxes et d’extrême droite et a fait de la construction de colonies en Cisjordanie une priorité absolue.

La plupart de la communauté internationale considère les colonies israéliennes, qui abritent 700 000 personnes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, comme illégales et comme des obstacles à la paix.

Plus tôt ce mois-ci, des combats ont également éclaté entre Israël et des militants dans la bande de Gaza. Les frappes israéliennes ont tué 33 personnes, dont beaucoup de militants mais aussi des femmes et des enfants. Deux personnes ont été tuées en Israël par des tirs de roquettes militants.

Laurie Kellman, Associated Press