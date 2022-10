3 Palestiniens arrêtés à la suite d’une attaque meurtrière contre un poste de contrôle israélien, chasse à l’homme en cours

Les autorités israéliennes ont arrêté au moins trois Palestiniens en lien avec une attaque meurtrière contre un poste de contrôle militaire israélien samedi soir.

La police israélienne mène toujours une chasse à l’homme pour retrouver le tireur présumé de l’attaque de samedi, qui a tué une soldate de 18 ans et fait trois blessés. Les Forces de défense israéliennes ont identifié le soldat décédé comme étant Noa Lazar.

« Ce soir, nos pensées vont aux blessés et à leurs familles », a déclaré le Premier ministre Yair Lapid. “Le terrorisme ne nous vaincra pas. Nous sommes également forts en cette soirée difficile.”

“Nous ne resterons pas silencieux et nous n’aurons pas de repos tant que nous n’aurons pas traduit en justice les abominables tueurs”, a-t-il ajouté.

Les tensions ont augmenté en Israël et en Cisjordanie dans les jours qui ont suivi la fin de la fête juive de Yom Kippour. Quatre adolescents palestiniens ont été tués dans des opérations israéliennes en Cisjordanie depuis vendredi.

Deux des adolescents ont été tués lors d’un échange de tirs avec les forces israéliennes plus tôt samedi. Des soldats des FDI auraient encerclé une maison en Cisjordanie dans le but de capturer un membre du groupe militant du Jihad islamique. Le ministère palestinien de la Santé a identifié les morts comme étant Mahmoud al-Sous, 18 ans, et Ahmad Daraghmeh, 16 ans.

Israël occupe la bande de Gaza et la Cisjordanie depuis 1967.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.