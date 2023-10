3 ours capturés et tués au Japon après s’être infiltrés dans une usine

Trois ours qui se sont faufilés dans une usine de tatamis dans le nord du Japon et se sont enfermés à l’intérieur pendant près d’une journée ont été capturés, selon les autorités de la ville.

Un responsable municipal en patrouille a repéré les ours, probablement un parent et deux oursons, alors qu’ils entraient dans une usine de tatamis mercredi matin à Misato, une ville de la préfecture d’Akita, où un nombre croissant d’attaques d’ours ont été signalées dans ou à proximité des zones résidentielles. .

Un propriétaire de l’usine de tatamis a déclaré avoir vu les ours marcher dehors, mais n’aurait jamais pensé qu’ils entreraient à l’intérieur.

Les fonctionnaires de la ville et les policiers se sont précipités sur les lieux, chacun portant un casque et un bouclier, et ont surveillé les lieux. Les chasseurs locaux ont utilisé des pétards pour tenter d’effrayer les intrus, sans succès. Ils ont ensuite installé deux cages à l’entrée de l’usine de tatamis et ont attendu toute la nuit.

Jeudi matin, les ours étaient piégés dans des cages, deux oursons dans l’une et l’adulte dans une autre. Des images télévisées montraient les cages retirées de l’usine et placées sur une camionnette équipée d’une grue.

Misato a envoyé jeudi un message urgent aux résidents indiquant que les trois ours avaient été capturés. Selon les médias, les ours ont ensuite été tués de peur qu’ils ne reviennent en ville et ne causent à nouveau du mal s’ils étaient relâchés.

Akita a enregistré un nombre record de 30 cas d’attaques d’ours contre des personnes rien qu’en 2023, de plus en plus dans les zones résidentielles. Les experts affirment qu’ils descendent des forêts à la recherche de nourriture en raison de la pénurie de glands, leur aliment de base. Les autorités ont averti les résidents de ne pas laisser de déchets à l’extérieur et ont conseillé aux randonneurs de porter des cloches pour faire du bruit et d’utiliser un spray anti-ours ou de s’allonger sur le ventre en cas de rencontre avec des ours.