3 options internes et 1 échange pour remplacer Max Fried

Les Braves d’Atlanta ont placé Max Fried sur la liste des blessés mardi matin pour la deuxième fois cette saison. Il est temps de commencer à penser aux remplacements.

L’avant-bras tendu de Max Fried l’empêchera d’entrer la majeure partie du mois. Cependant, c’est sa deuxième fois sur la liste des blessés cette saison, ce qui pourrait laisser entrevoir des problèmes plus importants à l’avenir.

Une élongation de l’avant-bras peut être simple – par exemple, peut-être que Fried revient à la fin du mois et lance bien à son retour – ou cela peut simplement être le début de blessures plus bas dans le bras, comme le coude de Fried. Cela entraînerait sûrement une absence plus longue, mais je ne mettrai pas cela dans l’univers pour l’instant.

Quoi qu’il en soit, Fried a prouvé jusqu’à présent cette saison que les Braves ne peuvent pas compter sur lui seul au sommet de la rotation. C’est pourquoi leur profondeur de tangage de départ est si précieuse. Spencer Strider, Kyle Wright et Charlie Morton sont un monstre à trois têtes, mais derrière eux se trouve Bryce Elder et une multitude d’options de lanceurs de ligue mineure avec une expérience de la ligue majeure. Comme le souligne le fan résident des Braves de FanSided, John Buhler, il y a encore de quoi être excité dans la rotation d’Atlanta :

«S’il y a une bonne nouvelle pour la rotation des Braves, c’est que Spencer Strider reste largement intouchable, Bryce Elder semble être là pour rester et Charlie Morton est une merveille sans âge. Bien sûr, Atlanta ne remportera probablement pas les World Series si les Braves ne peuvent pas compter sur Fried et Wright en octobre. Il s’agit de faire du surplace au début de l’année, pour avoir chaud plus tard.

Dans cet esprit, voici quatre façons dont Alex Anthopoulos pourrait remplacer Fried, dont un échange.

Braves les rumeurs : Appelez Mike Soroka

Le timing n’est peut-être pas parfait, car les Braves ont limité les manches de Soroka lors des dernières sorties, mais l’absence de Fried a forcé la main d’Alex Anthopoulos. Soroka est un ancien All-Star, mais n’a lancé que 13 manches 2/3 de 2020 à 22 dans les ligues majeures et mineures. Une série de blessures a forcé Soroka à se retirer pendant une grande partie des trois dernières saisons, et les fans des Braves ont été en alerte pour que son histoire de retour revienne dans les ligues majeures.

La bonne nouvelle pour les Braves est que, étant donné que le passage de Fried à IL devrait être court, Soroka pourrait peut-être arriver et prendre un départ, ou simplement remplir quelques manches pour une équipe d’Atlanta qui préférerait ne pas taxer son enclos à ce stade. point dans la saison.

Soroka a clairement le talent pour pitcher dans les majors. Il l’a déjà fait, et Brian Snitker a aimé ce qu’il a vu dans Triple-A Gwinnett. Le front office surveille de près Soroka, car il est un bon partant caché à avoir sur les 40 hommes. S’il est prêt, ils l’appelleront.