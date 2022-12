3 ONG suspendent leur travail en Afghanistan après que le régime taliban a interdit les employées

Trois grands groupes d’aide internationale ont suspendu dimanche leurs opérations en Afghanistan à la suite d’une décision des dirigeants talibans du pays d’interdire aux femmes de travailler dans des organisations non gouvernementales.

Save the Children, le Conseil norvégien pour les réfugiés et CARE ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas atteindre efficacement les enfants, les femmes et les hommes dans le besoin désespéré en Afghanistan sans les femmes dans leur main-d’œuvre. L’interdiction des ONG a été introduite un jour plus tôt, prétendument parce que les femmes ne portaient pas correctement le foulard islamique.

Les trois ONG fournissent des services de soins de santé, d’éducation, de protection de l’enfance et de nutrition et un soutien dans un contexte de conditions humanitaires en chute libre.

“Nous avons respecté toutes les normes culturelles et nous ne pouvons tout simplement pas travailler sans notre personnel féminin dévoué, qui est essentiel pour nous pour accéder aux femmes qui ont désespérément besoin d’aide”, a déclaré Neil Turner, chef du Conseil norvégien des réfugiés pour l’Afghanistan. L’Associated Press dimanche. Il a déclaré que le groupe compte 468 femmes dans le pays.

La prise de contrôle des talibans en août 2021 a plongé l’économie afghane dans une chute libre et transformé le pays, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté et la faim. L’aide étrangère s’est arrêtée presque du jour au lendemain. Les sanctions contre les dirigeants talibans, l’arrêt des virements bancaires et le gel des milliards dans les réserves de change de l’Afghanistan ont déjà restreint l’accès aux institutions mondiales et à l’argent extérieur qui soutenait l’économie dépendante de l’aide du pays avant le retrait des forces américaines et de l’OTAN.

Le mois dernier, dans une interview avec l’AP, un haut responsable du Comité international de la Croix-Rouge, Martin Schuepp, a déclaré que davantage d’Afghans lutteront pour leur survie alors que les conditions de vie se détériorent au cours de l’année à venir et que le pays se prépare à son deuxième hiver sous les talibans. règle.

Tollé international contre l’interdiction

Les États-Unis ont averti que l’interdiction des ONG perturberait l’aide vitale et vitale à des millions de personnes.

“Les femmes sont au cœur des opérations humanitaires dans le monde”, a déclaré samedi le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken. « Cette décision pourrait être dévastatrice pour le peuple afghan.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit profondément troublé par les informations faisant état de l’interdiction des ONG.

“L’ONU et ses partenaires, y compris des organisations non gouvernementales nationales et internationales, aident plus de 28 millions d’Afghans qui dépendent de l’aide humanitaire pour survivre”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’International Rescue Committee s’est dit consterné par la décision des talibans, ajoutant que plus de 3 000 de ses employés en Afghanistan sont des femmes. Il n’était pas immédiatement clair s’il suspendait également ses opérations.

L’ordre de l’ONG est venu dans une lettre samedi du ministre de l’Economie Qari Din Mohammed Hanif. Il a déclaré que toute organisation qui ne se conformerait pas à l’ordre verrait sa licence révoquée en Afghanistan. Le porte-parole du ministère, Abdul Rahman Habib, a refusé de commenter dimanche la décision des ONG de suspendre leurs opérations ou de donner des détails sur l’interdiction.

Solidarité avec les étudiantes

La vague de décisions du gouvernement taliban entièrement masculin et religieux rappelle son règne à la fin des années 1990, lorsqu’il interdisait aux femmes l’accès à l’éducation et aux espaces publics et interdisait la musique, la télévision et de nombreux sports.

L’ordre du ministère de l’Économie intervient quelques jours après que les talibans ont interdit aux étudiantes de fréquenter les universités du pays, déclenchant des réactions à l’étranger et des manifestations dans les grandes villes afghanes.

REGARDER | Indignation après l’exclusion des femmes afghanes des universités : Des femmes afghanes manifestent après que les talibans les ont bannies des universités Des femmes afghanes protestent contre la décision des talibans de les bannir des universités du pays. Malgré la réaction mondiale croissante face à l’attaque du régime contre les droits des femmes, les talibans refusent de reculer.

Vers minuit samedi dans la ville occidentale de Herat, où les manifestants avaient été dispersés avec des canons à eau, les gens ont ouvert leurs fenêtres et ont scandé “Allahu Akbar (Dieu est grand)” en solidarité avec les étudiantes.

Dans la ville méridionale de Kandahar, samedi également, des centaines d’étudiants masculins ont boycotté leurs examens du dernier semestre à l’Université Mirwais Neeka. L’un d’eux a déclaré à l’Associated Press que les forces talibanes avaient tenté de briser la foule alors qu’ils quittaient la salle d’examen.

“Ils ont essayé de nous disperser alors nous avons scandé des slogans, puis d’autres se sont joints aux slogans”, a déclaré Akhbari, qui n’a donné que son nom de famille. “Nous avons refusé de bouger et les talibans ont pensé que nous protestions. Les talibans ont commencé à tirer en l’air avec leurs fusils. J’ai vu deux types être battus, dont l’un à la tête.”

Un porte-parole du gouverneur de la province de Kandahar, Ataullah Zaid, a nié qu’il y ait eu une manifestation. Il y avait des gens qui prétendaient être des étudiants et des enseignants, a-t-il dit, mais ils ont été arrêtés par des étudiants et des forces de sécurité.